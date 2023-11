BR-376 interditada e irreconhecível após derramamento de carga em trecho sinuoso

Um derramamento de cimento de um caminhão na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, está interditando as faixas central e direita no sentido Santa Catarina. Não ocorreu capotamento no veículo, e ninguém saiu ferido.

Segundo a Arteris Sul, concessionária responsável pelo trecho, são 2 km de fila, com o trânsito fluindo com lentidão pela faixa esquerda no km 650. Em imagens divulgadas na internet, a via está toda cinza, da cor do cimento. A ocorrência é próxima da represa do Vossoroca, um trecho complicado e bastante sinuoso.

Equipes da concessionário estão indo ao local para reforçar a sinalização e efetuar a limpeza para liberação das faixas.

