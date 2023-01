O domingo (10) promete ser novamente de calor em Curitiba, mas não tão intenso como nos últimos dias. Segundo a previsão do tempo do Simepar, os termômetros da capital não passam dos 27ºC neste domingo e há chance de chuva, principalmente no período da tarde. Na última sexta-feira Curitiba sofreu com uma chuva que chegou com muita força, trazendo ventos fortes e muito granizo.

A tendência para os próximos dias é que a onda de calor realmente diminua, pois as máximas previstas para Curitiba estão baixando até os 19ºC previstos para a próxima quarta-feira.

Segundo o Simepar a mudança ocorre em função do aumento de umidade e nebulosidade vindos do Paraguai. Assim, são esperados eventos de chuva em todas as regiões do Estado, e alguns temporais localizados, que podem ocorrer já no início do dia a partir dos setores oeste e noroeste paranaense. Na maioria das regiões as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde.

Alerta de temporal

O Inmet está com um alerta amarelo de temporal válido para parte do Paraná. O aviso é válido para até, ao menos, às 11h deste domingo.