A Urbanização de Curitiba (Urbs) está fazendo a revitalização de estações-tubo da capital. A reforma, dividida em lotes, prevê que a cada semana um grupo de estações entre em obras. Serão 120 estações-tubo reformadas até janeiro de 2024, com investimento de R$ 6,4 milhões.

Os passageiros precisam ficar atentos porque durante o período de obras as estações-tubo serão desativadas parcialmente ou integralmente.

Confira o novo grupo de estações-tubo que entram em obras na próxima semana: Terminal Hauer sentido Boqueirão (de 23/10 a 27/10); Terminal Campina do Siqueira sentido Praça Tiradentes (23/10 a 31/10); Terminal Campina do Siqueira sentido Terminal Campo Comprido (23/10 a 31/10); Círculo Militar sentido Boqueirão (25/10 a 31/10); Círculo Militar sentido Cabral (25/10 a 31/10); Terminal Capão Raso sentido Guadalupe (27/10 a 31/10); Terminal Cabral sentido Terminal Maracanã (27/10 a 4/11); Terminal Bairro Alto sentido Terminal Santa Felicidade (28/10 a 4/11).

E os passageiros ficam como?

Segundo a prefeitura de Curitiba os usuários são avisados por informações em cartazes e Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas estações-tubo. O projeto prevê a reforma dos pisos e a adequação das portas destinadas a pessoas com deficiência.

Com o projeto de revitalização de 120 estações-tubo, o número de pontos reformados desde 2022 somará 205, o que representa 60% das 338 estações-tubo da cidade. No ano passado, já haviam sido revitalizadas 85 estações-tubo, além da reforma do Terminal Cabral, com R$ 6,5 milhões em investimentos.

Melhorias

As reformas complementam as melhorias que vêm sendo implantadas no transporte coletivo nos últimos anos. O trabalho inclui a inauguração do Terminal Tatuquara e a implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho, que estabeleceu uma ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde, a colocação de painéis fotovoltaicos em terminais, a programação de aquisição de 70 ônibus elétricos até junho de 2024, e ainda a extensão do Ligeirão Santa Cândida/Pça do Japão até o Pinheirinho, em fase final de obras.

