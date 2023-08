Obras no Contorno Sul de Curitiba alteram trânsito a partir desta terça

Obras na BR-376, na região do Contorno Sul de Curitiba, vão alterar o trânsito no trecho a partir desta terça-feira (1º). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) serão realizados serviços no asfalto, como fresagem, recomposição da massa asfáltica e pavimentação.

O tráfego vai funcionar em meia-pista devido aos reparos. A previsão do DNIT é que o serviço termine até o dia 12 de agosto.

O Superintendente Regional do DNIT/PR, Hélio Gomes da Silva Júnior, explica que os trabalhos vão acontecer das 19 horas às 6 horas, para evitar grandes transtornos para os motoristas.

“Nós já tínhamos programado, mas não executamos o serviço no período de férias escolares para não prejudicar ainda mais o tráfego”, diz Hélio.

Confira o cronograma de obras de pavimentação do Contorno Sul

1º de agosto – Km 590 sentido BR-277

2 de agosto – Km 589 sentido BR-277

3 de agosto – Km 588 sobre o viaduto da BR-277 e alça de acesso

4 de agosto – Km 589 sentido BR-116

5 de agosto – Km 599 sentido BR-116

7 de agosto – Km 600 sentido BR-116

8 de agosto – Km 601 sentido BR-116

9 de agosto – Km 602 sentido BR-116

10 de agosto – Km 602 sentido BR-277

11 de agosto – Km 600 sentido BR-277

12 de agosto – Km 597 sentido BR-277

“A gente pede a compreensão da população para que entendam que é o melhor para a nossa rodovia, para o nosso usuário. É necessária essa manutenção”, afirma o Superintendente Regional do DNIT/PR.

O investimento aproximado da obra é de R$ 1,5 milhão. A programação poderá sofrer alteração em caso de chuva.

