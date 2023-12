As obras de dois novos conjuntos habitacionais de Curitiba estão evoluindo e já é possível ver casas com paredes erguidas e telhados prontos. Com o total de 132 novas casas em construção, a urbanização da Vila Divino, no bairro Atuba, e a construção do Moradias Parati, na Cidade Industrial de Curitiba, devem trazer qualidade de vida para famílias que vivem em áreas de risco.

“São projetos que estamos executando com recursos municipais e que transformarão a realidade de duas comunidades que enfrentam situação de vulnerabilidade”, explica o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), José Lupion Neto.

Obras passaram por vistoria nos últimos dias. Foto: Rafael Silva/SMCS

Nos últimos dias, a diretoria técnica da Cohab vistoriou o andamento das construções, que apesar da grande quantidade de dias chuvosos no segundo semestre do ano, avançaram.

“Estamos satisfeitos com a evolução das obras. Nos dois canteiros já é possível vermos paredes de alvenaria e na obra da CIC já temos casas com as telhas de barro colocadas, característica tipicamente curitibana”, destaca a diretora técnica da Cohab, Melissa Kesikowski.

No Atuba

Acompanhada de engenheiros, a diretora da Cohab esteve primeiramente na Vila Divino, onde o projeto de urbanização prevê a construção de 108 novas casas, além de obras de infraestrutura, como pavimentação de vias, redes de drenagem, água e esgoto.

A intervenção está sendo executada com recursos próprios do orçamento municipal, na ordem de R$ 23,9 milhões e inclui também a recuperação ambiental da área de preservação que foi degradada pela ocupação indevida.

Para iniciar a primeira etapa, 49 famílias foram transferidas de maneira provisória e estão recebendo auxílio-moradia até que suas casas definitivas estejam terminadas.

Na CIC

Moradias Parati, na CIC terá 24 casas. Foto: Rafael Silva/SMCS

A construção das 24 casas do Moradias Parati, na CIC, teve início em agosto de 2023. Já foram executados serviços de limpeza da camada vegetal, terraplanagem e aterro, o que permitiu a conclusão das fundações das 24 unidades habitacionais, que a partir de agora receberão a passagem das tubulações de esgoto, águas pluviais e elétrica.

As moradias estão com a execução das alvenarias bem avançadas, com algumas já sendo concluídas, possibilitando o início da execução das coberturas e revestimentos de chapisco e emboço (as duas primeiras etapas do processo de revestimento de uma parede).

A conclusão prevista para agosto de 2024 pode ser antecipada, diante do avanço da execução dos serviços. Os recursos empregados para a construção do empreendimento são provenientes do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS), que nos últimos anos teve um aumento em suas receitas.

“Alteramos os critérios de outorga da venda do potencial construtivo para que mais recursos fossem destinados para a habitação popular. Desta forma, mais curitibanos e curitibanas estão sendo beneficiados, com prioridade para a titularidade em nome das mulheres, que são os pilares da família”, enfatiza o prefeito Rafael Greca.

Energia solar

Tanto o Moradias Parati, que será destinado para famílias que vivem em situação de risco na Vila Betel, no Cajuru, quanto o Moradias Vila Divino serão equipados com painéis fotovoltaicos do projeto Cohab Solar. O sistema capta radiação solar e transforma em energia elétrica para uso doméstico.

“Uma iniciativa de cidade inteligente, que colabora com o meio ambiente ao utilizar uma energia não poluente e também beneficia diretamente as famílias, que com o equipamento conseguem reduzir em média 80% das faturas de luz”, destaca o vice-prefeito de Curitiba e secretário Estadual das Cidades, Eduardo Pimentel.

