Novo terminal na RMC promete diminuir superlotação nos horários de pico

Com 2.467 metros quadrados e destinado para cerca de 23 mil usuários por dia, o novo terminal de ônibus metropolitano de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi inaugurado no sábado (05). A obra custou R$ 14,3 milhões do Governo do Paraná, por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep).

O novo terminal é quatro vezes maior do que o anterior, construído em 1996. O local também tem o dobro de plataformas, totalizando oito. O objetivo da mudança é evitar a superlotação e garantir o embarque e desembarque de passageiros com mais comodidade, especialmente nos horários de pico.

O novo terminal fica na esquina das avenidas Brasília e São Roque, no bairro Jardim Primavera. Mais próxima de Curitiba, a localização deve agilizar o deslocamento de quem vai até Curitiba.

No local funcionarão 13 linhas de ônibus que passam a operar normalmente a partir desta segunda-feira (07). Os novos horários e itinerários podem ser consultados pela população no site da Amep.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, esteve presente na inauguração.

Novo terminal de Piraquara tem acessibilidade e cafés

O novo terminal possui iluminação em LED e um sistema de 21 câmeras de vigilância de última geração, além de sistemas de monitoramento e armazenamento de imagens.

Para garantir a circulação de pessoas com deficiência, o terminal conta com sanitários adaptados, barras de apoio e puxadores, guichês de venda de bilhetes com balcões em altura acessível, rampas de acesso com inclinação máxima de 8,33%, conforme a legislação, e sinalização visual e tátil em todos os ambientes.

Além dos espaços de circulação dos veículos e passageiros e das áreas de esporte e lazer, o terminal contará com dois cafés, quatro lojas e estruturas administrativas e de apoio – depósito, copa e área de controle do fluxo. Caberá à Prefeitura de Piraquara, a partir de agora, o lançamento de um edital para cessão das lojas e cafés internos do terminal.

O terreno para a obra foi cedido pelo Governo do Estado e abriga ainda, em seu entorno, uma quadra poliesportiva, meia quadra esportiva, playground, bicicletários, academia ao ar livre e todo paisagismo com plantio de árvores ornamentais.

Chamado de Ipenor Victório Picolli, o novo terminal homenageia um empresário gaúcho que fixou residência na cidade nos anos 1960, onde foi um dos pioneiros no ramo do transporte público. Em 1968, ele foi um dos principais responsáveis pela criação da primeira linha metropolitana entre a cidade e Curitiba.

São José dos Pinhais também deve receber novo terminal de ônibus metropolitano

Durante a inauguração, Ratinho Junior também citou outras obras e projetos que estão em andamento na RMC. Entre as iniciativas para o transporte público, ele enfatizou o novo terminal de ônibus metropolitano de São José dos Pinhais e a criação de uma ligação direta do transporte público entre a cidade e Piraquara.

