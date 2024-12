Novo supermercado é inaugurado nesta terça-feira em Curitiba

O projeto de expansão da rede Festval de supermercados ganha sua 32ª loja nesta terça-feira (10). A partir das 9h abriram-se as portas da unidade localizada no bairro Hugo Lange, na esquina das ruas Padre Germano Mayer e Itupava. As novidades dessa unidade estão bem guardadas pela empresa, que vai anunciá-las no evento de inauguração.

Após a abertura da loja em São José dos Pinhais, a recente incorporação e reinauguração das lojas que tinham a bandeira Verde Mais e o anúncio da compra de quatro lojas que pertenciam ao Nacional, o Festval tem mais duas inaugurações previstas para 2025.

A primeira já no começo, no Cabral, e outra no Batel. Além disso, as lojas do Bacacheri, no antigo Moinho Curitibano, e no Pilarzinho, estão em andamento. A rede conta com cerca de 7 mil funcionários.