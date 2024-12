Gigante dos supermercados compra 4 lojas de rede concorrente em Curitiba; veja quais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grupo Muffato anunciou a compra de quatro pontos comerciais, em Curitiba, que operavam com a bandeira Nacional, antigo Mercadorama. A empresa negociou os ativos com o Carrefour Brasil, em transação a ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Também nessa semana o Festval anunciou a compra de outras 4 lojas do Nacional.

A partir da aprovação, o processo de transferência dos ativos deve ser rápido. Os pontos passarão a operar com a bandeira Super Muffato, inserindo-as no plano de expansão de 2025.

Pela apuração da reportagem, as lojas adquiridas são as localizadas nos bairos Jardim das Américas, Comendador Araújo, Batel e Marechal.

+ Leia mais: Cidade na RMC vira a queridinha do mercado imobiliário

As novas do Super Muffato serão instaladas em endereços bem conhecidos dos curitibanos. “Com a conclusão dessas aquisições, reforçaremos nossa presença em Curitiba, reiterando nosso desejo de construir um varejo que valoriza pessoas e suas experiências. A oportunidade de atuar em pontos tradicionais, agregando valores e promovendo renovação, traz uma grande motivação a toda nossa equipe”, disseram Ederson e Everton Muffato, diretores do Grupo Muffato.

Além das quatro unidades negociadas, a bandeira Super Muffato deverá contar com mais um empreendimento na cidade de Londrina, o Super Muffato Alphaville, que irá inaugurar uma nova geração de lojas.