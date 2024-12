Cidade na RMC vira a queridinha do mercado imobiliário

Com o sétimo maior PIB per capita do Paraná (R$ 47.683), superior ao de Curitiba, e o quarto maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da Grande Curitiba (0,751), a cidade de Pinhais tem recebido investimentos públicos e privados massivos.

Além da boa infraestrutura urbana e ampla rede de serviços, Pinhais é a cidade que fica mais perto do Centro de Curitiba, o que contribui para que seja um dos destinos preferidos de quem busca qualidade de vida e proximidade com a capital. “É uma cidade estratégica para o setor da moradia, com população crescente e uma forte expansão econômica. Pinhais oferece um mercado promissor para novos empreendimentos imobiliários e, por isso, foi incorporada ao plano de expansão da JBA”, explica a gerente da JBA Pinhais, Renata Oliveira Alquino.

Com projetos como o do planetário mais moderno da América Latina, que será construído no Parque da Ciência Newton Freire Maia, e a obra de infraestrutura da futura Transpinhais, que será implantada nas margens e vias que cercam a ferrovia que corta a cidade. O município também passa por um processo de evolução na construção civil, que será alavancado pelo projeto pioneiro do bairro-parque planejado Parc Autódromo.

Parc Autódromo: novo marco no mercado imobiliário de Pinhais

A nova unidade da JBA Imóveis tem como foco a oferta de imóveis na cidade de Pinhais, com destaque para o Parc Autódromo, maior projeto imobiliário que será executado no Paraná. Localizado no antigo Autódromo Internacional de Curitiba, o bairro-parque foi idealizado pelo urbanista e ex-governador do PR, Jaime Lerner.

Com mais de 560 mil metros quadrados, o empreendimento terá 300 terrenos e cerca de 2.200 apartamentos, distribuídos em 35 torres. “Será um marco para o mercado imobiliário local, que deve impulsionar o desenvolvimento da cidade e inspirar novos projetos inteligentes de moradia em Pinhais. A JBA Imóveis terá imóveis à venda no Parc Autódromo, atendendo à crescente demanda por residências modernas e bem localizadas nos municípios vizinhos da capital”, avalia a gerente.

RMC: crescimento populacional e demanda por novos empreendimentos

Criada há 50 anos, a Região Metropolitana de Curitiba é composta por 29 municípios. Mas 3,2 milhões das 3,5 milhões de pessoas que residem na RMC estão dentro do chamado Núcleo Urbano Central, que tem 14 cidades e engloba os municípios limítrofes a Curitiba. Estas cidades tiveram um crescimento populacional maior do que o de Curitiba nos últimos 12 anos, segundo dados do Censo 2022 do IBGE. Enquanto a capital cresceu a uma taxa de 0,1% ao ano, os demais municípios apresentaram uma taxa de 1,77% ao ano.

O adensamento urbano de cidades como Pinhais e São José dos Pinhais é acompanhado pelo desenvolvimento econômico e social dos municípios, o que resulta em alta na procura por imóveis. “A Região Metropolitana mudou muito desde que surgiu, lá na década de 70. Até o fim dos anos 80, era caracterizada pelas cidades-dormitórios, com problemas de infraestrutura e oferta limitada de oportunidades de emprego e renda, além de serviços públicos e privados. Nos anos seguintes, a imagem positiva de Curitiba atraiu muitas pessoas para os municípios vizinhos, em busca de oportunidades, o que provocou um adensamento mais desordenado, algo que mudou a partir dos anos 2010”, lembra o sócio-fundador e CEO da JBA, Ilso Gonçalves.

De acordo com o especialista, com a valorização imobiliária acentuada e escassez de terrenos em Curitiba, as cidades vizinhas têm chamado a atenção dos consumidores imobiliários, em função da oferta de imóveis mais amplos e de padrão superior aos disponíveis pelos mesmos valores na capital. De acordo com levantamento recente da Brain Inteligência Estratégica, o preço médio dos imóveis novos dobrou nos últimos 10 anos na capital. O metro quadrado saltou de R$5.977 para R$12.976, entre 2014 e 2024.

Além disso, a Nova Lei de Zoneamento de Curitiba também contribui para um movimento de migração de moradores que buscam espaço e infraestrutura de lazer na moradia para a Região Metropolitana, segundo Gonçalves. “O limite para novos condomínios horizontais na capital passou a ser de 20 mil metros quadrados, o que inviabiliza a construção de novos condomínios-clube de casas e sobrados, voltados para a classe média. Isso aquece ainda mais o mercado imobiliário de cidades como São José dos Pinhais e Pinhais, que oferecem opções viáveis de moradias espaçosas e casas com quintal, por exemplo”, conclui.