Novo parque em bairro de Curitiba tem licitação para construção assinada

O bairro Pinheirinho, em Curitiba, vai passar a contar com uma nova área verde para prática de esporte e o lazer da comunidade. O Parque da África vai incorporar a Praça Zumbi dos Palmares e terá cerca de 70 mil metros quadrados.

Na quarta-feira (18), o prefeito Rafael Greca fez a assinatura da licitação no Salão Brasil do Palácio 29 de Março, para implantar a nova área de lazer, junto com a secretária de Meio Ambiente, Marilza Dias.

Além do Parque da África, Curitiba vai ganhar mais duas novas áreas de lazer: o Manacá Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone, em memória à primeira-dama de Curitiba, e o Parque Colinas do Abranches.

“É uma homenagem muito bonita em memória da minha Margarita. Que minha amada na eternidade ofereça às borboletas de Curitiba a possibilidade de espalhar ternura, humanidade e amor para todos”, disse Greca.

O Parque da África será construído no bairro Pinheirinho. Foto: Divulgação/SMCS

Estrutura do novo parque e praça

Segundo a prefeitura, os investimentos na construção desta primeira etapa do Parque da África serão de aproximadamente R$ 5 milhões. O novo parque, situado na Rua Elói Orestes Zeglin, vai ocupar a área desde a Praça Zumbi dos Palmares até onde hoje funciona o Distrito de Manutenção Urbana (DMU) do Pinheirinho, que vai mudar para outro local.

O projeto também prevê toda a revitalização da Praça Zumbi dos Palmares, com ampliação das pistas de caminhada, rampas de acessibilidade e reforma das quadras esportivas que hoje existem no local. No meio do parque será construído um lago, pois dois córregos passam dentro da área onde será feito o Parque África. Os córregos deságuam no Ribeirão dos Padilha.

Parque da África vai incorporar a Praça Zumbi dos Palmares. Foto: Divulgação/SMCS

Voz para a África

Greca lembrou que área que vai abrigar o parque foi comprada pela Prefeitura porque estava em dívida ativa e estava sendo usada para abrigar o Departamento de Manutenção Urbana da Regional Pinheirinho e agora vai abrigar um parque tão emblemático.

“O Parque da África será muito significativo, importantíssimo, para que a identidade afro-brasileira seja cada vez mais reafirmada pelo respeito que todos nós devemos desde quando nós ouvimos os grandes versos de Castro Alves, que dizem que é preciso ouvir as vozes da África. Quanto mais o Brasil ouça as vozes da África, tanto mais o Brasil será intensamente humano e profundamente democrático. Bendita seja a herança africana”, citou Greca.

Foi apresentada uma animação em 3D do projeto do Parque da África, que terá um lago, que além de embelezar o lugar também terá a função de fazer a retenção das águas em épocas de fortes chuvas, seguindo o conceito de “cidade esponja”. No fundo do lago será confeccionado um mapa em alto relevo do continente africano.

Para comemorar a chegada do novo parque, a africana Ruth Maluta, que mora em Curitiba, cantou o Hino da África e a canção Hallelujah (Aleluia).

Parque Manacá Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone

Imagem do projeto do Parque Manacá Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone. Foto: Divulgação/SMCS

A nova área verde no bairro Cachoeira, o parque Manacá Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone, será implantada em uma extensa área de floresta com araucárias com aproximadamente 230 mil metros quadrados com riqueza de biodiversidade de flora e fauna, que preserva várias nascentes e córregos.

O futuro parque contará com a Sede da Guarda Municipal, a Sede da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), responsável pela administração das atividades esportivas no local, pista de caminhada, estacionamento, parquinhos infantis, áreas de estar e contemplação, equipamentos de ginástica, cancha de areia para beach tênis, quadra poliesportiva e cancha de areia.

O prefeito agradeceu a homenagem prestada à sua falecida esposa, dona Margarita Sansone, e destacou que ela foi pioneira ao criar a Pousada de Maria para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, 12 anos antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor.

Greca também citou que Margarita Sansone coordenou os grandes mutirões do Programa Tudo Limpo, que dava emprego aos moradores de regiões vulneráveis, e do programa Câmbio Verde, de troca de material reciclável por comida. O prefeito elogiou a concepção do projeto do parque, que foi mostrado em uma apresentação 3D.

“Essa ideia de misturar os manacás, que tem as flores perfumadas e atraem as borboletas, é uma coisa que me faz muito bem. Quando eu e Margarita íamos às Cataratas do Iguaçu, a gente suava na descida do caminho das cataratas e as borboletas vinham em nós. A Margarita adorava ficar com os braços cheios de borboletas. E eu fiz vários retratos dela assim, cercada de borboletas de todas as cores”, contou o prefeito.

Novo parque no bairro Abranches

Imagem do projeto do Parque Colinas do Abranches. Foto: Divulgação/SMCS

O Parque Colinas do Abranches, no bairro Abranches, é uma nova área verde que está sendo implantada entre o Parque das Nascentes do Belém e o Parque São Lourenço para auxiliar na contenção das enchentes do Rio Belém, para reduzir o assoreamento do lago do Parque São Lourenço e servir como uma área de contenção natural de cheias.

O projeto do novo parque contará com uma praça central, onde será instalada a escultura de Jano, divindade mitológica romana, e contará ainda com a sede da Guarda Municipal e áreas de contemplação.