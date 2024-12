Novo Hospital Veterinário Municipal de Curitiba! Veja fotos e como agendar consultas

Curitiba agora conta com o primeiro hospital veterinário municipal do Paraná. O Hospital Veterinário Municipal de Curitiba foi inaugurado nesta segunda-feira (16), junto com o Parque Municipal São Francisco de Assis, que fica no mesmo complexo. O hospital fica na Rua Cesar Misael Chaves, 147, no bairro Taboão.

Durante a inauguração, o prefeito Rafael Greca fez o primeiro agendamento pelo site da Rede de Proteção Animal da Prefeitura para o atendimento no Hospital Veterinário Municipal. O atendimento à população vai começar no dia 13 de janeiro e a capacidade será de 50 atendimentos de cães e gatos por dia. Veja o passo a passo do agendamento no fim desta matéria.

“A ideia agora é estender os serviços da nossa Rede de Proteção Animal de Curitiba. O Hospital Veterinário vai seguir o mesmo protocolo usado nas UPAs, os casos de urgência e emergência terão prioridade de atendimento”, disse o prefeito Rafael Greca.

Sala de atendimento do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS Salas de consultas, exames e mais atendimentos. Foto: Daniel Castellano / SMCS Quadro de São Francisco de Assis no Hospital Veterinário Municipal de Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS Interior do novo Hospital Veterinário Municipal de Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS Atendimento a cachorros, gatos e mais animais será gratuito no Hospital Veterinário Municipal de Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Investimentos e área cedida

Greca também agradeceu ao deputado federal Matheus Laiola, que garantiu por emenda parlamentar a operacionalização do hospital. A Prefeitura investiu R$ 2,8 milhões na reforma e adaptação da edificação e na melhoria das instalações do parque. Para a operacionalização, o município investiu mais R$ 4,5 milhões, que se somaram aos R$ 4,5 milhões disponibilizados via emenda parlamentar do deputado federal Matheus Laiola.

“O futuro somos nós que fazemos. Invocamos a santa proteção de São Francisco de Assis para dizer viva a eternidade da vida, viva o Hospital Veterinário e o Parque São Francisco de Assis. Viva Curitiba”, disse Greca.

O Hospital Veterinário Municipal fica em uma área cedida à Prefeitura de Curitiba pela empresa Votorantim Cimentos S.A. Essa área abrange 68.467,05 m² e, além do hospital, abriga o Parque Municipal São Francisco de Assis, antigo Parque das Esculturas da Votorantim.

“Maior obra de bem-estar animal no Paraná”

A secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, destacou que a obra foi feita em tempo recorde. “Entregamos o primeiro Hospital Veterinário Municipal do Paraná nesta gestão. Agradecemos aos protetores independentes de animais de Curitiba que agora terão um hospital com atendimento completo. Hoje é um dia histórico, de sensação de dever cumprido”, disse Marilza.

O deputado federal Matheus Laiola também falou sobre a importância da obra. “Curitiba é um exemplo para o Brasil em vários setores, e também na causa animal. Essa é a maior obra de bem-estar animal feita no Paraná. Este hospital é pioneiro no Brasil”, disse Laiola.

Agendamento de consultas, exames e cirurgias

Desde segunda-feira (16) já estão disponíveis no site da Rede de Proteção Animal da Prefeitura os agendamentos para os serviços veterinários gratuitos que serão oferecidos aos animais de estimação dos moradores de Curitiba. É possível agendar consultas veterinárias, cirurgias, exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial e internação.

O Hospital também oferece especialidades como clínica geral, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, dermatologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia.

Atendimentos de média e alta complexidade

O Hospital Veterinário Municipal conta com uma estrutura e corpo técnico especializados para atendimentos veterinários de média e alta complexidade, priorizando o atendimento a animais de estimação de moradores em situação de vulnerabilidade social, bem como a protetores de animais registrados junto à Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

A gestão da unidade ficou sob a responsabilidade da Associação Catarinense de Gestão Hospitalar, Conhecimento e Assistência Social – CHC, que foi definida em edital de chamamento público.

Como agendar uma consulta?

As consultas para cães e gatos serão realizadas de forma gratuita diariamente por agendamento prévio pelo site da Rede de Proteção Animal. A forma será similar ao que já ocorre com castrações e vacinações. O público prioritário serão os animais de moradores curitibanos beneficiários do programa Armazém da Família e de protetores com cadastro ativo junto ao Município.

Passo a passo

Entre no site da Rede de Proteção Animal

Caso ainda não tenha cadastro, será necessário realizá-lo na página “cadastro” conforme a categoria (cidadão, protetor independente ou ONG). Basta preencher o formulário vinculado ao e-Cidadão da Prefeitura de Curitiba, lembrando que deve cadastrar também os seus animais em “Meus animais”. Clique no sinal de “+”, preencha os dados do animal e clique em “Salvar”. Se tiver mais animais, é só repetir o processo clicando no “+”. Nessa página é possível editar seus dados, cadastrar animais e verificar suas inscrições em eventos.

Faça o login e clique em “Eventos” na parte superior.

Aparecerão todos os eventos disponíveis: ações clínicas de vacinação, consultas no hospital veterinário, castrações nas clínicas e mutirões. Escolha o evento “Agendamento de Consulta Clínica”. O botão de inscrição ficará visível se o cidadão tiver autenticado o cadastro e tiver animais cadastrados em seu nome.

Clique no animal (cão ou gato), sexo (macho ou fêmea) e aparecerão as datas e horários disponíveis nesse evento para o animal escolhido. Escolha e clique na data e horário de sua preferência. Clique em “Clique aqui para se inscrever no evento”.

Na próxima tela, confirme o benefício do Armazém da Família, selecione a opção “Armazém da Família” e clique em “Próximo Passo”.

Selecione o animal que precisa agendar a consulta e confirme a inscrição. Em seguida receberá no e-mail do cadastro a confirmação das inscrições e as orientações para o dia da consulta. Leia com atenção e siga todas as orientações. Compareça com pelo menos 10 minutos de antecedência na data e horário marcados.

Todas as inscrições em eventos e números de protocolo podem ser acessados no seu cadastro na “Área Restrita”, na seção “Inscrições em eventos.”