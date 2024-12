Avenida importante de Curitiba é endereço de novo polo gastronômico

A criação do novo Polo Gastronômico da Avenida Iguaçu é mais uma proposta de lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC), nesta segunda-feira (16). Em primeiro turno, a matéria recebeu 26 votos “sim”, unanimidade em primeiro turno. O novo polo estará no trecho que compreende as ruas Buenos Aires e Dr. Alexandre Gutierrez, entre os bairros Rebouças e Batel.

O autor da matéria é Alexandre Leprevost (União), que defendeu que a avenida Iguaçu atualmente possui uma grande concentração de restaurantes e bares, sendo um importante polo gastronômico para a cidade. Segundo o vereador, o projeto tem o intuito de trazer e aumentar incentivos para os estabelecimentos que ali atuam, fomentando ainda mais a região.

A criação do novo Polo da Avenida Iguaçu tem como objetivo desenvolver a região a partir de ações que fomentem o livre trânsito de veículos e pedestres; a segurança local; a harmonia estética; a sinalização indicativa dos estabelecimentos participantes; a repressão ao comércio ambulante irregular; o fomento a apresentações musicais, poéticas e artísticas; a realização de festivais e encontros gastronômicos e culturais; além da melhoria da iluminação e calçadas.

Polos gastronômicos reconhecidos

Os polos gastronômicos são aglomerações urbanas, características por localizarem-se em locais de passagem comercial, capazes de promover a transformação para a expansão de produtos e serviços de natureza gastronômica, através da formação de parcerias, acordos e convênios, aumentando a condição de produção local, fortalecendo os agentes do setor e permitindo a qualificação permanente do segmento, em prol do crescimento econômico e social, assim como o fortalecimento da identidade local.

Onde será o Novo Polo Gastronômico de Curitiba?

O futuro Polo Gastronômico da Avenida Iguaçu será o 11º legalmente reconhecido. Atualmente, por lei, Curitiba conta com 10 polos: da Itupava, lei municipal 15.010/2016; do Alto Juvevê, lei 15.098/2017; da Avenida Salgado Filho, lei 15.099/2017; de Santa Felicidade, lei 15.123/2017; do Água Verde, lei 15.168/2017; da Região Norte, lei 15.202/2018; da Alameda Prudente de Moraes, 15.428/2019; do Petit Batel, lei 15.780/2020; do Pinheirinho, lei 16.320/2024; e do Jardim das Américas, lei municipal 16.369/2024.