Novo supermercado Jacomar na Grande Curitiba: onde será?

São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vai ganhar em breve uma nova loja da rede Jacomar de supermercados. Localizada no bairro Cidade Jardim, a nova loja do Jacomar está em preparação. O terreno, que já abrigou outros supermercados, está com tapumes, em obras e com placas anunciando a novidade para a população.

O endereço do novo Jacomar em São José dos Pinhais é na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a Rua Santa Rita.

O local tem ainda uma placa sobre vagas de emprego. Mais informações através do site oficial do Jacomar.

Nova loja em São José dos Pinhais

A rede Jacomar já tem lojas em São José dos Pinhais nos seguintes bairros: São Marcos, Guatupê, Costeira, Colônia Rio Grande, Afonso Pena, além de outras em Curitiba e região metropolitana.