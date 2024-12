Novo supermercado da Grande Curitiba é aberto após investimento milionário

Em resposta ao crescente desenvolvimento urbano de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, o Condor inaugurou a sua segunda loja na cidade, no bairro Gralha Azul. Com um investimento de R$ 40 milhões, a nova unidade oferece uma experiência de compras diferenciada em um bairro que ainda não tinha um empreendimento neste porte e formato.

A nova loja, que abrange uma área total de 8,5 mil metros quadrados, sendo 3 mil metros quadrados de área de vendas, foi projetada com base em pesquisas de mercado e nas necessidades específicas da população local. O objetivo é proporcionar conforto e praticidade aos clientes, com um layout que favorece a fluidez nas compras, aliado a setores organizados de acordo com as tendências atuais do varejo.

O “Espaço Mundo Saudável”, por exemplo, reúne uma vasta gama de produtos voltados para a saúde e dietas especiais, enquanto o “Espaço Monte seu Bar” apresenta um amplo sortimento de bebidas, incluindo opções nacionais e importadas, bem como acessórios para coquetéis.

Toda a loja possui uma comunicação visual estratégica, voltada para facilitar a navegação dos clientes, com corredores amplos e sinalização clara que orienta sobre a localização dos diferentes setores.

No setor de perfumaria, a proposta se assemelha à dos free shops, com áreas dedicadas ao público masculino e feminino, oferecendo uma seleção variada de produtos de higiene e beleza. A nova unidade do Condor ainda conta com seções tradicionais, como mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, fiambreria, padaria e confeitaria, atendendo assim a todas as necessidades do consumidor.

“A expectativa é que a nova loja não apenas atenda à demanda local, mas também contribua para o fortalecimento da economia da região, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável em Fazenda Rio Grande. A inauguração deste novo espaço é um reflexo do compromisso do Condor em oferecer mais do que um simples ponto de vendas, mas sim um verdadeiro centro de compras que valoriza a qualidade e a experiência do cliente”, destaca o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta.

A nova loja possui 16 checkouts, além de quatro caixas de autoatendimento, proporcionando rapidez e praticidade ao cliente. Para garantir o bem-estar dos consumidores, a unidade é equipada com climatizadores e um telhado com isolamento térmico.

Além disso, o Condor inclui um estacionamento amplo, com capacidade para 3 mil vagas rotativas por dia.

