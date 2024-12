Renault 5 Turbo 3E: a lenda renasce com produção em série

Disponível no streaming do Prime Vídeo desde o dia 13 de dezembro, a série documental Anatomy of a Comeback conta como o Renault Group soube se transformar após uma crise jamais vista na indústria automotiva, desencadeada no início de 2020. À beira de um colapso, a empresa deu início ao plano estratégico Renaulution com o objetivo de executar uma transformação sem precedentes no setor, que foi considerado na época como sua última chance. E ainda aproveitou para abrir suas portas de forma inédita, revelando desde a fase de projeto de seus novos modelos – como o Renault 5 – até o paddock de sua escuderia BWT Alpine Formula One Team, passando por segredos de fabricação e até mesmo a revelação exclusiva de um novo modelo. Esta verdadeira aventura humana é contada por meio de personagens que viveram grandes desafios, dificuldades e fracassos, mas também sucessos.

Pela primeira vez na história, uma estreia mundial é revelada em série de TV

Pela primeira vez na história, um novo veículo de produção em série está sendo revelado em uma série documental. No quarto e último episódio de Anatomy of a Comeback, os assinantes do streaming acompanham Luca de Meo, CEO de Renault Group, Fabrice Cambolive, CEO da marca Renault e Gilles Vidal, Vice-Presidente de Design da Renault, em uma visita ao Centro de Design da marca, para juntos conhecerem o futuro Renault 5 Turbo 3E, cujo lançamento como modelo de produção em série é confirmado por Luca de Meo. Passados 40 anos do lançamento do primeiro Renault 5 Turbo, a Renault ressuscita este novo ícone que é a última palavra em esportividade, para o deleite de todos seus fãs.

A realização do anúncio em uma série documental é um fato tanto inédito como totalmente propício a um modelo único como nenhum outro. Não perca as próximas ativações exclusivas em 2025 para saber mais sobre o Renault 5 Turbo 3E.

Exuberância, pretensões esportivas e performances de tirar o fôlego

A nova série documental permite saber mais sobre o futuro modelo de produção em série. Assim como foi mostrado pelo show car batizado com o mesmo nome e exibido na edição 2022 do Salão do Automóvel de Paris, o Renault 5 Turbo 3E é uma reinterpretação dos modelos Renault 5 Turbo e Turbo 2, mesclando performances de ponta e uma exuberância assumida, com inúmeras referências ao universo do automobilismo esportivo. Tanto a silhueta deste carro feito para as pistas como as cores da carroceria remetem à icônica versão que participou de ralis no início dos anos 1980. O Renault 5 Turbo 3E é um hot hatch 100% elétrico, com design retrofuturista e tomada de recarga eminentemente moderna integrada em uma das entradas de ar da traseira, fazendo referência ao estilo do “Turbo” original. Já a superestrutura em carbono confere ao mesmo tempo leveza e máxima rigidez ao modelo, duas qualidades fundamentais para este pocket rocket digno de seu nome e legado.

Assim como seu icônico irmão mais velho, o Renault 5 Turbo 3E terá uma arquitetura com motorização traseira. Os dois motores elétricos localizados nas rodas traseiras entregam de forma instantânea mais de 500 cavalos de potência no total. Ao volante, o resultado são sensações inigualáveis com acelerações de tirar o fôlego, com apenas 3 segundos para ir de 0 a 100 km/h – uma performance digna de supercarros e até mesmo hipercarros. Atualmente, o desenvolvimento deste ícone de ponta da Renault está mobilizando todas as melhores competências e expertises do Grupo. (Fotos: Renault Group/Divulgação).