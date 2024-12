Curitiba ganha novo parque! Saiba em qual bairro fica o Parque São Francisco de Assis

Curitiba ganhou um novo parque na segunda-feira (16): é o Parque Municipal São Francisco de Assis, no bairro Taboão. A área de preservação integra o novo Hospital Veterinário Municipal, também inaugurado na segunda.

“Que todos e cada um dos animais da Terra sejam louvados por esse parque que Curitiba entrega, no limiar do Natal de 2024, para os que vão nascer e para seu glorioso futuro”, disse o prefeito Rafael Greca, na cerimônia de inauguração.

O Parque São Francisco de Assis integra os 52 parques da cidade e fica em uma área de 68.467,05 m² cedida à Prefeitura de Curitiba pela empresa Votorantim Cimentos S.A, que até então era conhecido como Parque das Esculturas da Votorantim.

Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Foto: José Fernando Ogura/SMCS Novo Parque São Francisco de Assis fica no bairro Taboão, em Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SMCS Atendimento a cachorros, gatos e mais animais será gratuito no Hospital Veterinário Municipal de Curitiba. Foto: Daniel Castellano / SMCS

O parque possui trilhas para caminhada, que foram revitalizadas pela Prefeitura, e agora se tornaram uma opção para lazer no Taboão, completadas com a contemplação das mais de 10 esculturas de concreto da Votorantim.

“A área foi doada com muita sensibilidade pela Votorantim para a Prefeitura, para a criação do parque público e instalação do Hospital Veterinário”, disse a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias.

Conservação

O Parque São Francisco de Assis também representa o compromisso de Curitiba com a conservação da biodiversidade e é uma área significativa de floresta com araucárias, espaço de solturas recentes de animais recuperados pelo Centro de Apoio à Fauna Silvestre – CAFS, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e também recebeu caixas de abelha do projeto Jardins de Mel.