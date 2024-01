A prefeitura de Curitiba realiza uma cerimônia para o lançamento do projeto do novo Hospital Veterinário de Curitiba. O projeto do hospital foi aprovado pelos vereadores de Curitiba em dezembro de 2023.

O hospital ficará em um terreno no bairro Taboão, doado pela Votorantim Cimentos S.A.

O espaço correspondente ao antigo Parque das Esculturas, inclusive as edificações existentes, será então adaptado para o funcionamento do hospital cujo foco principal será o atendimento de animais domésticos da população curitibana em vulnerabilidade social e também garantir a área de preservação do parque.

Mais detalhes serão repassados pela prefeitura de Curitiba nesta quarta-feira (17).

