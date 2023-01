A placa informativa sobre a presença do novo Condor no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, já está exposta para relatar a comunidade sobre o empreendimento. A informação que o hipermercado será construído na mesma localização do centro esportivo Stark, que funcionou até junho de 2021, já tinha sido noticiada com exclusividade pela Tribuna do Paraná.

Rede com maior número lojas na capital, o Condor terá sua 37ª unidade na Grande Curitiba (a 61ª no Paraná). A expectativa é de que a nova loja gere em torno de 200 empregos diretos nas mais variadas funções, como caixa, repositor, fiscais, estoquistas, serviços gerais, gerentes de setor, entre outros.

+Leia mais! Antigo Walmart do Cabral, que tinha virado BIG, é o novo Carrefour de Curitiba

Ainda não se tem mais detalhes sobre o “padrão” da nova loja do Condor em Curitiba, se haverá alguma novidade ou algo diferente do observado nas atuais, inclusive sobre intervenções no trânsito da região. Por se tratar de uma área residencial, é possível que ruas recebam novo asfalto e mudanças no fluxo de veículos.

Obra está adiantada e promete causar mudanças no trânsito da região. Foto: Tribuna do Paraná.

+Leia mais! Rede Assaí inaugura novo atacarejo em ponto tradicional de Curitiba; Conheça detalhes!

Local é tradicional no bairro

O grande espaço conta com entradas pela BR-277, o que deve modificar o trânsito na região com o novo hipermercado. Desde 2021, com o fim da Stark Sports, a comunidade vive a expectativa de um novo empreendimento. O fim do centro esportivo foi lamentado por várias pessoas que praticavam esporte e campeonatos. Foram 29 anos da Stark, que encerrou as atividades devido a crise econômica imposta pela pandemia de covid-19.

Veja que incrível