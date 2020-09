A área costeira do Paraná está sob alerta de ventos fortes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Válido para esta segunda (14) e terça-feira (15), o alerta engloba toda a área litorânea do sul do Brasil. Essa ventania que atinge o Paraná será resquício de um novo ciclone bomba que se formou no oceano e que pega parte da costa do Rio Grande do Sul (RS).

O meteorologista Reinaldo Kneib ameniza a situação e explica que no Paraná a situação está tranquila. “Apesar de ser um ciclone bomba com o mesmo potencial do de junho, ele está no oceano. Chegou a provocar nessa madrugada, inclusive, ventos fortes no Rio Grande do Sul, mas aqui no Paraná teremos um pouco de vento que são efeitos remotos dele”, explicou. O novo ciclone bomba afetará também Santa Catarina (SC).

Reinaldo alerta para que embarcações menores evitem sair para o mar. “No litoral teremos entre segunda e terça-feira (15) agitação marítima e ventos de moderado a forte, acima de 50 km/h nas praias. Um alerta é para os pescadores, que devem, se possível, evitar sair para o mar”, alertou.

Ciclone Bomba no Paraná

O último ciclone bomba que passou pelo Paraná, no final de junho, deixou um rastro de destruição, arrancou janelas de prédios em Curitiba e deixou muita gente sem energia elétrica.