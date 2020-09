O fim de semana foi de calor em todo o Paraná e no último sábado (12), Curitiba teve o segundo dia mais quente do ano chegando a 32,6°C, perdendo somente para o dia 17 de fevereiro que bateu 32,9°C. Neste domingo Curitiba registrou 31,8ºC. O inverno com cara de verão vai seguir nos próximos dias, na maior parte das horas, mas pelas manhãs vai ter frio para os curitibanos. A semana segue com temperaturas elevadas e sem chuva.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta segunda-feira (14), o vento muda de direção durante o dia, por isso pela manhã o sol aparece, mas à noite fica encoberto. Com esta alteração, temperaturas mais amenas chegam na terça-feira. A previsão é de 8°C nas primeiras horas com ventos de 33 km/h. Com o passar do tempo, o sol vai ganhando força e a blusa pode ser deixada de lado. A semana vai ser assim, com friozinho ao acordar e sol ao trabalhar.

E no litoral?

No litoral, a semelhança com a temperatura na capital também vai seguir, mas não deve estar tão frio nas manhãs. A mínima prevista está em 14°C na terça-feira. Já no interior, há condição para chuvas isoladas à tarde entre o sudoeste, sul e sudeste do Paraná (perto de SC). No oeste, noroeste e norte continua muito quente. Em Paranavaí, maçarico ligado com tudo com a máxima nesta segunda-feira de 36°C. Boa semana a todos!

