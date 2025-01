Nova gestão define primeiros projetos de urbanismo para Curitiba

Uma reunião técnica do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e o prefeito Eduardo Pimentel, realizada na quinta-feira (16), discutiu a entrega de projetos prevista para os 100 primeiros dias da nova gestão.

O encontro foi conduzido pela presidente do instituto, Ana Zornig Jayme, e dedicado à preparação dos projetos, além do planejamento contínuo das obras que ocorrerão em Curitiba nos próximos anos.

“Fizemos esta reunião técnica no Ippuc para preparar as entregas dos primeiros 100 dias e tratamos também da continuidade do planejamento das grandes obras da cidade que serão entregues nos próximos quatro anos”, resumiu Pimentel.

Quais são os projetos previstos para os 100 primeiros dias de gestão?

Estão entre as ações planejadas, a conclusão dos projetos executivos de estrutura metálica, elétrico e orçamento, além da infraestrutura viária e do entorno, para a licitação das obras das estações de transporte Prisma Solar Teffé, Praça Das Nações, Jardim das Américas e Praça da Bandeira, do Novo Inter 2. Também será feita a licitação do projeto do Terminal Capão da Imbuia.

Além disso, estão sendo finalizados os anteprojetos para análise da Caixa Econômica Federal (CEF) da reforma do Terminal Campo Comprido e a publicação do edital de licitação das obras do BRT Leste-Oeste, lotes 2.3 e 3.

O prefeito explicou que manterá uma agenda regular no Ippuc para acompanhar os processos. “Eu terei a responsabilidade de manter as diretrizes do que é planejado no Ippuc. Por isso, terei encontros regulares com a diretoria do instituto para que a gente possa planejar daqui o futuro da cidade não só nos próximos quatro anos, mas para os próximos 20 ou 30 anos”, disse.

Portfólio de projetos

A presidente do Ippuc afirmou que o encontro foi positivo, uma vez que trouxe a oportunidade de o instituto apresentar ao prefeito todo o portfólio de projetos que está sendo desenvolvido atualmente.

“Temos projetos executivos prontos que a gente pode já levar para a rua e pensar em colocar isso de pé. Também já identificamos aqueles projetos que estão quase prontos, mas precisam de alguns ajustes com outras secretarias e que logo também já vão poder ser licitados”, disse Ana.

Ela citou como exemplo a requalificação do trecho entre a Avenida Affonso Camargo até a Praça Eufrásio Correia, prevista no projeto BRT Leste-Oeste, além da continuidade das obras do Novo Inter 2, que estão em pleno andamento.