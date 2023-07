Um novo mutirão de emprego, desta vez realizado pela Agência do Trabalhador da Cultura (ATC), reuniu mais de 500 pessoas interessadas em trabalhar nas vagas destinadas pela agência na área da cultura. O movimento era grande na tarde desta quinta-feira (20), em frente à Biblioteca Pública do Paraná, no centro de Curitiba. No final da tarde, a ATC registrou 1.390 atendimentos, já que muitos candidatos foram atendidos por mais de uma contratante.

O 1º Mutirão da Empregabilidade Cultural ofereceu mais de 200 vagas de empregadores como Museu Oscar Niemeyer, Instituto Incanto, ST Produções Teatrais, Nasa Produções, Raizhe, Grupo FN, Cena Hum, CUFA, Vila Romana, Associação Inclusive nas Artes, Prosa Nova e SESC-PR. As vagas abertas tinham diferentes naturezas: staff de eventos, contrarregra, assistente de produção, produtor cultural, DJ, figurinista, barista, designer e social media, entre outras. Nesta semana, outra fila gigante em Curitiba chamou atenção. Relembre o que era!

Esse primeiro mutirão mostrou a dimensão e o potencial do setor cultural. De um lado temos muitas empresas com vagas e, de outro, pessoas que precisam trabalhar. A Agência nasceu justamente para fazer esse contato entre as duas partes”, comenta a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira Ferreira.

O gestor da ATC, Phablo Bozza, lembra que mesmo quem não conseguiu uma colocação no mutirão pode se cadastrar da Agência e concorrer a novas vagas no futuro próximo. “A base de empresas cadastradas na Agência do Trabalhador da Cultura e o volume de vagas disponíveis só cresce. Para quem é trabalhador e trabalhadora da cultura, cadastrar-se é o primeiro passo para o tão sonhado emprego”, afirma. Segundo o gestor, a remuneração oferecida parte de R$ 550,00 (vagas de estágio) e chega a R$ 3.800,00 (efetivo).

O gerente da Agência do Trabalhador Central de Curitiba, Rafael Santos, salientou que o evento da Cultura integra um conjunto de ações importantes que a SETR tem feito. “Essa semana foi muito importante para Agência do Trabalhador. Fizemos o primeiro mutirão de emprego da Saúde e o primeiro da Cultura, ambos com grande aprovação e adesão dos trabalhadores e também por parte dos empregadores”, disse.

A agência registrou 1.390 atendimentos, já que muitos candidatos foram atendidos por mais de uma contratante. Foto: Ivan Cintra/SEEC.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?