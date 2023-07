Uma fila gigante em Curitiba chamou atenção de quem circulou pela Rua Pedro Ivo, bem no centro da cidade, ao lado da Praça Carlos Gomes, no fim da manhã desta quarta-feira (19). Trata-se do mutirão de emprego com 400 vagas para diversos áreas da saúde. Todas as vagas foram ofertadas por 15 clínicas e hospitais de Curitiba que têm vagas para enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, entre outras.

O início da fila gigante em Curitiba foi registrado por volta do meio dia desta quarta-feira. A fila começou na Agência do Trabalhador de Curitiba e seguiu até entrar na Praça Carlos Gomes, na região central de Curitiba.

“É um setor que está muito aquecido, então a gente observa que a necessidade é muito grande em todas as áreas da saúde, tais como enfermagem, técnico de enfermagem, cozinha, auxiliar de limpeza, camareiro, biomédico, farmácia”, disse Adriana Kampa, Diretora de Fomento e Renda da Secretaria de Trabalho do Paraná.

Eram mais de 400 vagas ofertadas por 15 clínicas e hospitais de Curitiba, com oportunidades para diversas funções, como enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, entre outras. Este foi o primeiro mutirão realizado em Curitiba focado em vagas existentes na área da saúde.

Quem entrou na fila ao menos garantiu atendimento, já que a distribuição de senhas era apenas até o meio dia desta quarta-feira.

Vagas de trabalho!

Além do mutirão, as Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começaram a semana com a oferta de 14.701 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.547 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 378 vagas, abatedor de porco (330) e safrista, com 310.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 102 vagas para preenchimento imediato, com procura por trabalhadores para as funções de açougueiro (34), cozinheiro geral (33), ajudante de carga e descarga (25), assistente de mídias sociais (06) e técnico em enfermagem (04).

Você já viu essas??

