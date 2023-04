Dois prêmios de R$ 10 mil não foram resgatados do Nota Paraná e os consumidores contemplados estão próximos de perder a grana. O prazo para retirada desses valores é de 12 meses e termina nesta quinta-feira (6). Uma pessoa mora em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e a outra em Curitiba.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, um consumidor com final de CPF XXX.XXX.539-53 e outro com o CPF XXX.XXX.059-80 são os vencedores. Eles residem respectivamente em São José dos Pinhais e Curitiba.

Para receber o prêmio

Para garantir o recebimento do valor, caso sorteado, o consumidor deve manter os dados cadastrais atualizados, como telefone e bairro. Além disso, o prêmio pode ser conferido no site ou aplicativo do programa. Em seguida, o contribuinte pode fazer a transferência do valor para a conta cadastrada ou utilizar o valor para abatimento no IPVA.

Para atualizar o cadastro basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, escolher a aba “MEU PERFIL” e alterar os dados necessários. Ao final é preciso clicar em “gravar” para efetivar a atualização no sistema. Para esclarecer dúvidas o cidadão pode entrar em contato pelo WhatsApp (44) 98831-9499.

