A morte do professor Carlos Firkowski, do Departamento de Florestas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), deixou familiares, amigos e a comunidade acadêmica em luto. Ele estava internado após uma queda e não resistiu à complicações na segunda-feira (3).

O professor Carlos Firkowski era Engenheiro Florestal, com PhD em Engenharia Florestal pela Michigan State University, EUA. Dedicou-se por décadas ao Ensino da Engenharia Florestal no Departamento de Ciências Florestais (DECIF) do Setor de Ciências Florestais (SCA) da UFPR, quando se aposentou em 2021.

Nos últimos anos de sua atuação na UFPR, esteve à frente da direção da Fazenda Experimental de Rio Negro, na qual teve indispensável e marcante atuação para o aprimoramento das atividades e ações lá desenvolvidas.

Despedida

A cerimônia de despedida será das 12h às 13h nesta terça-feira (4), na Capela Jade do Crematório Vaticano. No site da Universidade, a comunidade da UFPR presta os mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade aos familiares, colegas e amigos do professor.

Professor Carlos Firkowski. Foto: Reprodução/UFPR

