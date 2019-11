Dois funcionários públicos foram premiados no 20º sorteio do programa Nota Curitibana e receberam os prêmios nesta quarta-feira (6). O servidor público estadual Alexandre de Souza foi o sorteado do prêmio de R$ 50 mil, e Giseli Valezi Raymundo, também servidora pública, levou R$ 20 mil. O terceiro premiado foi o administrador de empresas Mario Henrique Harasim, que ficou com R$ 10 mil. Giseli estava em viagem e foi representada pela mãe, Luiza Valezi Raymundo.

As entidades indicadas pelos sorteados que levaram prêmios foram a Liga Paranaense de Combate ao Câncer (R$ 25 mil), Comunhão Espírita Cristã de Curitiba (R$ 10 mil) e Associação Cristã de Assistência Social (Acridas), com R$ 5 mil. O programa Nota Curitibana tem o objetivo de incentivar a emissão de nota fiscal na área de serviços e contribui para inibir a sonegação de impostos.

Muitos planos

Morador do Alto da Glória, Alexandre Souza vai usar o recurso para tirar projetos da gaveta. “Aqueles planos que não cabem no orçamento, como uma viagem ou reforma da casa, agora vão sair do papel”, disse ele, que sempre pede CPF na nota. “É um exercício de cidadania e de lembrar os empresários de emitir nota”, diz.

Mario Henrique Harasim, que mora no bairro Santo Inácio, concorda. “Nós fazemos tudo certo, pagamos nossos impostos. Então também temos que exigir a nota fiscal também”, disse ele.

Para as entidades indicadas, o recurso vai ajudar em projetos sociais. Premiada pela primeira vez, a Comunhão Espírita Cristã, fundada em 1962, trabalha com estudantes e idosos e atua também no apoio a gestantes e pacientes de hospitais.

“Esse recurso vai nos ajudar na confecção de enxovais para gestantes carentes e de chinelos para doentes em hospitais”, conta Nadil Furlan, presidente da entidade.