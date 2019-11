Foi publicado nesta quarta-feira (6) o edital para o concurso público da Câmara Municipal de Curitiba que selecionará 37 novos servidores para o quadro permanente da Casa. O certame será organizado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a prova está marcada para o dia 2 de fevereiro de 2020.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 19 de novembro até as 17 horas do dia 19 de dezembro, no site do Núcleo de Concursos da UFPR, onde também está disponível o programa das provas.

+Caçadores! Tatuadora cobra cicatrizes de pessoas que tiveram câncer!

Cargos e salários para o concurso da Câmara de Curitiba

A maior parte das vagas é destinada a técnicos administrativos, cargo que exige ensino médio completo e cujas atribuições incluem elaborar ofícios e outros documentos, reorganizar e atualizar arquivos e exercer controle dos atos decorrentes da atividade da Câmara. Serão selecionados 24 candidatos para o cargo, que tem jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial bruta de R$ 2.259,27.

Para as vagas de nível superior, a Câmara busca seis procuradores jurídicos, carreira para a qual é exigida formação em Direito e inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O salário inicial da carreira na Câmara Municipal é de R$ 4.556,38 para 40 horas semanais. Sobre o vencimento básico, há um acréscimo de R$ 1.366,91 (30%) a título de responsabilidade técnica, mais R$ 2.733,82 (60%) referentes a gratificação especial, o que resulta em remuneração bruta de R$ 8.657,11.

+Leia mais! Após assassinato, suspeito ‘se dedura’ à polícia cometendo outro crime!

Outras quatro vagas estão destinadas a analistas legislativos, responsáveis por analisar, controlar, supervisionar, executar e dar apoio procedimental à atividade legislativa e fiscalizadora da Câmara. As exigências para o cargo incluem graduação em qualquer área de formação e registro no conselho profissional correspondente, quando houver. A remuneração da carreira começa em R$ 3.835,25, e há um adicional de R$ 1.150,57 (30%) a título de responsabilidade técnica, resultando em pagamentos brutos de R$ 4.985,82.

Há ainda duas vagas para redator e uma para contador, ambos os cargos com vencimentos básicos de R$ 3.835,25 para o ingressante na carreira e carga horária semanal de 40 horas. Os candidatos a redator devem ter graduação em Letras-Português, Comunicação Social ou Pedagogia e registro no conselho regional respectivo. Com um adicional de responsabilidade técnica de R$ 1.150,57 (30%), o ocupante do cargo receberá inicialmente R$ 4.985,82.

Já para quem pretende ser contador da Câmara Municipal, a exigência é formação superior em Ciências Contábeis, além do registro no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR). O cargo conta com adicionais de R$ 1.150,57 (30%) de responsabilidade técnica e R$ 2.876,43 (75%) de gratificação especial, resultando em uma remuneração inicial bruta de R$ 7.862,25.

+Viu essa? Paraná pode ´perder’ 64 cidades com proposta do governo!

Além dos selecionados para as vagas disponíveis, o resultado do concurso também servirá para formação de cadastro reserva. A taxa de inscrição é de R$ 100 para os cargos de nível médio e de R$ 150 para os de nível superior.

Câmara quer ampliar benefícios aos servidores

Os servidores do Legislativo municipal têm direito a vantagens como auxílio-funeral, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, além de gratificações de estímulo acadêmico, natalina, de função e encargos especiais, por hora-aula e por substituição.

Um projeto de lei que está em tramitação ainda prevê ampliar os benefícios. Os funcionários devem passar a receber R$ 565,25 de auxílio-alimentação, R$ 198 de auxílio-transporte e um valor que varia de R$ 374,84 a R$ 700 de auxílio-saúde, dependendo da idade. Para os que têm filhos de seis meses a cinco anos, há a previsão ainda de um auxílio-creche de R$ 545.

Confina na íntegra o edital!