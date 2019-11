Foi autorizada, nesta quarta-feira (6), a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para seleção de 65 candidatos com contratação temporária, por um ano, por meio do Programa Família Paranaense, do Governo do Paraná.

As vagas disponíveis serão para as funções de Administrador (6 vagas), Assistente Social (25 vagas), Contador (2 vagas), Economista (2 vagas), Estatístico (1 vaga), Pedagogo (3 vagas), Profissional de Tecnologia da Informação – TI (3 vagas), Psicólogo (22 vagas) e Sociólogo (1 vaga), de acordo com as normas estabelecidas no edital. O salário-base inicial será de R$ 3.657,27, com carga horária de 40 horas semanais.

O processo é exclusivamente para atender a necessidade temporária do programa, com aumento do efetivo profissional nos 24 Escritórios Regionais da Secretaria e nos municípios do Paraná.

Inscrição

Os candidatos devem ter ensino superior completo na área, apresentar o diploma ou histórico escolar (com data da colação do grau) e registro no respectivo Conselho de Classe, quando couber.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 18, das 9h até às 17h do dia 22.