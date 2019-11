Filas de dobrar a esquina chamam a atenção em Curitiba e Piraquara, na região metropolitana, na manhã desta quarta-feira (6). Ambas são para quem busca empregos.

Em Curitiba, a fila é na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), na Rua André de Barros, no Centro, onde empresas oferecem 100 vagas de menor aprendiz e 60 vagas de empregos para adultos. Em Piraquara, a fila é na Agência do Trabalhador para o processo seletivo de abertura de um novo supermercado da rede Condor em dezembro.

Fila em Curitiba!

No Senac, a fila já estava grande quando a distribuição das 500 senhas começou às 7h. Às 9h20 as senhas se esgotaram. A informação de que não havia mais senhas frustrou as pessoas que ainda estavam na fila. Em Piraquara, são 180 vagas de emprego para quem mora na cidade nos cargos de repositor, fiscal de loja, fiscal de caixa, operador de caixa, zelador e encarregado. A expectativa é de que as vagas sejam preenchidas até o fim de novembro.