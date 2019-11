Tem início, nesta quarta-feira (6), o processo seletivo para contratação de trabalhadores para a unidade da rede de supermercados Condor que está sendo construída em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com previsão de inauguração para o mês de dezembro, serão ofertadas 180 vagas, para diferentes cargos, sem exigência de experiência ou limite de idade.

O atendimento será feito na Agência do Trabalhador de Piraquara até o dia 30 de novembro, ou até o encerramento das vagas. Ao todo, serão distribuídas 50 senhas por dia, por ordem de chegada. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Residência. Além disso, é recomendável que os interessados tenham cadastro prévio do currículo no site da Rede Condor, para agilizar o atendimento.