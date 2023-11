A ponte utilizada por motoristas que cortam o Parque Tingui, em Curitiba, precisou ser interditada por causa do alagamento do parque, projetado justamente para suportar água provenientes das fortes chuvas.

Curitiba registrou outros alagamentos pela cidade e mais estragos. No Campina do Siqueira, uma cratera abriu após uma tubulação não suportar a pressão da água.

No fim da manhã desta sexta-feira o trecho precisou ser interditado para a segurança de quem circula pela região. Agentes da Setran orientam os motoristas.

>> Leia mais! Por que parques alagados não são um problema? Greca explica!

