Enquanto famílias chegavam ao Passeio Público, em Curitiba, para acompanhar a programação de Natal, ativistas da causa animal realizavam um protesto em frente ao parque na noite deste sábado (28). Os manifestantes questionam os impactos da iluminação, do som e da movimentação de pessoas sobre os animais que vivem no parque mais antigo de Curitiba.

A manifestação, organizada pelo movimento ONCA Defesa Animal, ocorreu em frente ao portal da Rua Presidente Faria, justamente no dia da estreia do espetáculo natalino Um Sonho de Natal, que tem como protagonistas personagens de uma família de capivaras.

Com o lema “Passeio legal não explora animal”, o grupo reivindica o fim da realização de eventos no parque, o encerramento das atividades do minizoológico e a transferência dos animais mantidos em cativeiro para locais adequados às necessidades de cada espécie.

Segundo os organizadores, a preocupação envolve tanto os animais que vivem nos recintos do Passeio Público quanto aqueles que circulam livremente pelo parque, especialmente as aves que utilizam o espaço como abrigo e local de descanso.

“Os animais que vivem no parque precisam de descanso, abrigo e respeito. Não escolheram participar de espetáculos nem devem ter suas necessidades subordinadas à programação de festas”, afirma o movimento em uma publicação nas redes sociais.

Gerador próximo a viveiro de pássaros

Desde outubro, quando foi anunciada a programação natalina no Passeio Público, o movimento vem questionando a realização das atrações no parque.

No dia 19 de novembro, representantes da causa animal participaram de uma reunião no Ministério Público do Paraná (MPPR) com integrantes da administração municipal para discutir os possíveis impactos dos eventos sobre os animais.

A Prefeitura manteve a programação de Natal, mas assumiu o compromisso de adotar medidas para reduzir os impactos da iluminação e da sonorização sobre a fauna.

Entretanto, durante a montagem da estrutura natalina, os ativistas denunciaram nas redes sociais a instalação de um gerador de energia a poucos metros de um dos viveiros de pássaros.

“Na reunião com o Ministério Público, a Prefeitura prometeu mitigar o impacto do som e das luzes nos animais do Passeio Público. Mas o que vemos ao acompanhar a montagem da estrutura do evento de Natal? Um gerador instalado a 10 passos de um viveiro de pássaros”, questionou o movimento.

Manifestantes disseram que foram recebidos pela Prefeitura de Curitiba e pelo Ministério Público, mas que conversas não surtiram o efeito desejado; evento de Natal foi mantido no Passeio Público. (Crédito: ONCA Defesa Animal) Manifestantes pedem que eventos de Natal nao sejam mais realizados no Passeio Público. (Crédito: ONCA Defesa Animal)

Ativistas querem fim do minizoológico do Passeio Público

A reivindicação do grupo, entretanto, vai além da programação de Natal. Segundo a organização, a mobilização em defesa dos animais do Passeio Público ocorre desde 2013.

Os ativistas defendem que a redução do volume da música e o afastamento das estruturas de iluminação não são suficientes para garantir o bem-estar dos animais.

A proposta é que o município encerre a exposição de animais em cativeiro no parque e promova uma transferência responsável para espaços que atendam às necessidades de cada indivíduo, além de preservar as condições ambientais para os animais que vivem livremente no local.

O movimento também promove um abaixo-assinado em defesa da causa.

O que diz a Prefeitura de Curitiba?

Procurada pela Tribuna do Paraná, a Prefeitura de Curitiba informou, por meio de nota oficial, que a programação natalina foi planejada levando em consideração o bem-estar dos animais.

“A Prefeitura de Curitiba esclarece que a programação de Natal no Passeio Público foi planejada considerando as características ambientais do parque e o bem-estar dos animais que vivem no local.

A realização do espetáculo respeita os parâmetros de iluminação e sonorização estabelecidos em acordo com o Ministério Público, de forma a preservar a tranquilidade dos animais”, informou a administração municipal.

A Tribuna também procurou o Ministério Público do Paraná para obter mais detalhes sobre o acordo firmado com o município e as medidas estabelecidas para a proteção dos animais durante os eventos natalinos. Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.