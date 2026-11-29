O Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de veículos leves eletrificados emplacados desde 2012, quando começou a série histórica da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). O marco foi alcançado em setembro, e a velocidade de expansão da frota começa a pressionar outro segmento da cadeia automotiva: o de manutenção e assistência técnica.

Somente nos nove primeiros meses do ano, foram 381.609 emplacamentos, volume equivalente a 38% de todo o histórico do segmento. O crescimento exige que oficinas e profissionais se preparem para atender veículos com sistemas eletrônicos mais complexos, baterias de alta tensão e tecnologias que demandam equipamentos específicos de diagnóstico.

Para Sergio Fabiano, gerente de Inovação e Expansão do Instituto da Qualidade Automotiva (IQA), o crescimento da frota tem ocorrido em ritmo superior ao da preparação de parte do mercado de manutenção e reparação automotiva, especialmente entre as oficinas independentes.

“Existe uma diferença importante entre a velocidade de entrada desses veículos no mercado e a capacidade das oficinas de atender às novas demandas técnicas”, afirma.

Segundo o especialista, a eletrificação exige conhecimentos que vão além da mecânica convencional. Os profissionais precisam dominar sistemas de alta tensão, eletrônica de potência, gerenciamento de baterias, diagnósticos digitais e protocolos específicos de segurança. As oficinas, por sua vez, precisam adequar instalações, adquirir equipamentos e investir na atualização de suas equipes.

E apesar do crescimento do mercado, a grande maioria parte das oficinas ainda não está preparada para atender esses veículos. Segundo Evaldo Kosters, diretor do Sindicato das Empresas de Reparação de Veículos (Sindirepa-PR), cerca de 99% das oficinas associadas à entidade ainda não estão preparadas para atender veículos híbridos e elétricos. Até agora, apenas quatro estabelecimentos associados estão capacitados.

Fabiano ressalta que parte dos veículos comercializados nos últimos dois anos ainda está dentro do período de garantia, o que significa que a demanda por serviços de manutenção especializada deve aumentar à medida que esses automóveis envelhecerem e deixarem as redes autorizadas.

Oficinas enfrentam desafios para acompanhar a tecnologia dos elétricos

Outro desafio está na capacidade de acompanhar as atualizações de hardware e software dos veículos. Parte das fabricantes já oferece atualizações remotas, por meio da tecnologia Over-the-Air (OTA), que permite modificar ou atualizar sistemas sem a necessidade de levar o automóvel à oficina.

Outras intervenções continuam exigindo equipamentos específicos de diagnóstico e atendimento presencial. No caso do hardware, a complexidade é ainda maior, pois a substituição ou atualização de componentes depende da compatibilidade entre sistemas, da arquitetura eletrônica do automóvel e da disponibilidade de peças compatíveis.

“Nem toda evolução tecnológica poderá ser incorporada aos modelos já comercializados, especialmente quando envolver mudanças estruturais em módulos eletrônicos, sistemas de propulsão ou gerenciamento de energia”, explica Fabiano.

Dependência das redes autorizadas para manutenção de carros elétricos

A qualificação profissional e o acesso a ferramentas e informações técnicas estão entre os principais gargalos para ampliar a capacidade de atendimento do mercado independente. Atualmente, existe uma dependência relevante das redes autorizadas em determinados diagnósticos e reparos, principalmente quando envolvem softwares proprietários, módulos eletrônicos e componentes de maior complexidade.

Essa concentração pode limitar as alternativas disponíveis ao consumidor, sobretudo em regiões onde a oferta de serviços especializados ainda é menor.

Expansão dos carros eletrificados exige oficinas preparadas para lidar com sistemas eletrônicos complexos, baterias de alta tensão e novas tecnologias de diagnóstico

Impactos para o consumidor e o mercado de usados

A estrutura de assistência técnica também terá reflexos sobre os custos de propriedade e a valorização dos veículos eletrificados. A oferta limitada de profissionais especializados e componentes de reposição pode aumentar o prazo de atendimento e elevar os custos de determinados reparos.

Embora os veículos elétricos tenham menor necessidade de algumas intervenções mecânicas tradicionais, problemas em sistemas de alta complexidade, como baterias de tração, módulos eletrônicos e gerenciamento de energia, exigem equipamentos e conhecimentos específicos.

No mercado de usados, fatores como histórico de manutenção, disponibilidade de assistência técnica e condições da bateria de tração tendem a ganhar importância na avaliação dos automóveis.

“A dificuldade de acesso a serviços ou a incerteza sobre os custos futuros de reparação pode influenciar negativamente a percepção de valor e, consequentemente, a revenda”, afirma Fabiano.

Buscas por manutenção de carros elétricos atingem recorde no Brasil

Dados do Google Trends mostram que o interesse dos brasileiros pelo termo “manutenção de carro elétrico” cresceu fortemente neste ano. As buscas começaram a ganhar força no fim de 2023 e atingiram em julho de 2026 o maior nível.

O índice do Google Trends é relativo: 100 representa o maior nível de interesse pelo termo dentro do período analisado. No início da trajetória de alta, o índice estava em cerca de 40 pontos.

** Esta reportagem faz parte de uma parceria com o Google, que apoia projetos jornalísticos baseados em dados do Google Trends. A apuração é de responsabilidade exclusiva da Gazeta do Povo, sem qualquer interferência editorial do Google.