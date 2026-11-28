Há exatos 10 anos a jovem estudante Ana Júlia, então com 16 anos, fez um discurso marcante na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná, repercutindo em todo o país sua fala em defesa dos estudantes durante movimento que ficou conhecido como Ocupa Paraná. De lá para cá ela se tornou advogada, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores, virou deputada estadual e nas eleições deste ano foi a deputada federal mais votada e passa a atuar em Brasília a partir de 2027.

Ao avaliar seu ciclo na Assembleia Legislativa, ela destaca o orgulho pelo trabalho realizado e o fato de ter liderado a aprovação de emendas voltadas às carreiras das polícias Civil, Penal e Militar, contrariando estereótipos sobre sua posição no espectro político.

Na educação, tema central de sua atuação, a deputada critica o uso isolado de indicadores como o Ideb e o Pisa para medir a qualidade do ensino, aponta o fechamento de escolas, do ensino noturno e dos CEEBJAs, e defende a ampliação de modelos inspirados nos institutos federais, com foco na formação cidadã, na ciência e na tecnologia. Ela também afirma que pretende aprofundar estudos sobre economia, reindustrialização, logística e saúde mental no novo mandato.

Sobre o cenário político e o papel das mulheres, Ana Júlia avalia que lideranças com o alcance popular de Lula não se formam de imediato e defende que as mulheres ocupem espaços reais de poder e decisão, além de comissões estratégicas. Por fim, ressalta a importância de maior autonomia parlamentar frente a pressões partidárias ou governistas e cita o diálogo respeitoso mantido com deputados de diferentes correntes ideológicas ao longo do mandato.

Confira a entrevista completa com a deputada Ana Júlia:

Tribuna do Paraná: Há exatos dez anos, a senhora fez um discurso na Assembleia que ganhou o Brasil quando ainda era estudante. O que mudou daquela Ana Júlia para esta, recém-eleita deputada federal?

Ana Júlia: Acredito que bastante coisa mudou. Dez anos é muito tempo. Já me bate até uma tristeza de perceber que tenho dez anos a mais de idade, mas vivi muita coisa boa para chegar até aqui. Aquela Ana Júlia que veio discursar aqui com apenas 16 anos era uma estudante como qualquer outra, que não tinha pretensão política e nunca tinha sonhado com tudo isso. Depois do discurso, ainda demorou bastante para que isso virasse um objetivo para mim. Mas as oportunidades que tive a partir daquele momento não apareceriam se o discurso não tivesse existido. Aquele momento serviu para abrir um leque de possibilidades sobre o que eu poderia fazer e construir. Também me trouxe muita responsabilidade em relação a quem me rodeava, minhas amigas e as mulheres. Passei a não ser mais uma adolescente normal…

Tribuna do Paraná: Te forçou a ser mais responsável?

Ana Júlia: Sim, também me forçou a crescer muito mais rápido, a amadurecer. Sempre fui muito ligada aos processos coletivos, e isso me ajudou a construir uma política mais enraizada. Para mim, era fundamental aproveitar aquele momento de construção de um movimento bonito e orgânico dos estudantes e transformá-lo em algo mais enraizado na sociedade. Com as oportunidades que tive, consegui acumular experiência em trabalhos com o terceiro setor e aprender nas comunidades o que era política de verdade. Depois, entrei na universidade e fui trabalhar em um grande escritório de advocacia trabalhista, que foi muito importante na minha formação social e política. Isso me ajudou a conquistar espaço dentro do meu próprio partido. Meu nome não foi escolhido de graça: construí esse caminho, me filiei e ganhei meu espaço. Por isso, hoje tivemos condições de exercer um bom mandato aqui na Assembleia, e espero que também possamos realizar esse trabalho na Câmara Federal. Ainda temos um caminho para implantar ações que de fato mudem a vida das pessoas em Brasília. Acredito que essa trajetória me deu essa possibilidade.

Tribuna do Paraná: Qual foi o momento, entre o discurso e sua primeira candidatura, em que você teve o estalo de que poderia ser política?

Ana Júlia: Não consigo lembrar de um dia em que houve um “start”. Havia uma expectativa muito grande das pessoas, que me falavam sobre isso, mas eu negava. Não era para fazer média, mas porque realmente não esperava por isso. As pessoas tinham essa expectativa, e isso foi me convencendo aos poucos.

Tribuna do Paraná: Neste fechamento de mandato, o que você sente quando olha para o trabalho que conseguiu realizar?

Ana Júlia: Orgulho. Muito orgulho. É claro que tem muita coisa que eu queria ter feito melhor, muita coisa que não consegui fazer e muita coisa que espero melhorar para o novo mandato na Câmara Federal. Ainda assim, tenho muito orgulho do que conseguimos construir e realizar. Tivemos algumas brigas, é claro. A maioria delas foi muito boa, mas há outras sobre as quais penso hoje: “Putz, não precisava ter sido assim”. Mas essas são situações em que não entrei porque quis, e sim porque não tinha como ficar quieta. A maioria das minhas brigas foi em relação às pautas que eu defendia. Briguei muito em relação à privatização das escolas, já que a educação é a minha pauta preferida, e fiz discursos bem enérgicos sobre isso. Discuti muito na Comissão de Constituição e Justiça, sempre buscando o melhor trabalho possível. Houve muitos projetos no Tribunal de Justiça e no Ministério Público, além de muitos projetos relacionados às carreiras dos policiais. Fui a deputada que mais aprovou emendas sobre esse tema, envolvendo as carreiras das polícias Civil, Penal e Militar. Ninguém esperava essa atuação da minha parte.

Dez anos após o Ocupa Paraná, Ana Júlia faz balanço do mandato na Assembleia e destaca emendas aprovadas para as polícias. Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa / Valentina Bello.

Tribuna do Paraná: É o que uma parte da população pensa dos esquerdistas, que não gostam de policiais.

Ana Júlia: Isso, mas sou a deputada que mais aprovou emendas de benefícios e melhorias para a carreira policial. Essas lutas ou brigas me orgulham bastante.

Tribuna do Paraná: A senhora falou das suas pautas de educação e também de segurança. São duas coisas que caminham muito próximas, já que, se uma (educação) falha, a outra (segurança) ganha protagonismo na maioria das vezes. São pautas que a senhora também vai defender em Brasília?

Ana Júlia: Com toda a certeza. Segurança não é a área que mais domino, mas é a área que tenho mais disposição para aprender. Não trato a segurança com achismos, sei que o buraco é mais embaixo. É um assunto que trato com muita responsabilidade e sobre o qual estudo bastante. Pretendo debater muito esse tema, porque acredito que é uma necessidade no Brasil. Temos que transformar nosso mecanismo e nossa forma de fazer segurança. Ela precisa ser muito mais inteligente, com mais tecnologia e estratégia. É doloroso demais ver que temos a polícia que mais mata, mas muitas vezes isso acontece por falta de estratégia, de inteligência e de investigação adequada, por ações precipitadas e pelo exercício exacerbado da força. Também é triste ver que temos a polícia que mais morre. É triste saber que centenas de profissionais da segurança pública não voltam para suas casas. Fico indignada quando um deputado simplesmente fala que tem que matar todo mundo, que tem que agir com violência, porque não é a vida dele que está em jogo. Não é ele que corre o risco de não voltar para casa. Temos que ter esse cuidado. Tudo isso está muito alinhado com a pauta da educação.

Tribuna do Paraná: Que continua sendo a sua menina dos olhos?

Ana Júlia: Sou apaixonada por essa pauta e quero muito trabalhar com ela no Congresso Nacional. A qualidade da educação, da infraestrutura e do projeto de educação que queremos para o país. Hoje cedo, estava ouvindo a entrevista de um economista com quem nem concordo muito, mas que falou algo interessante. Disse que as melhorias na educação não estão necessariamente ligadas ao investimento. Também acho que você pode colocar todo o dinheiro do mundo em uma coisa, mas, se ela não estiver preparada para promover a emancipação dos estudantes enquanto cidadãos, com formação integral (não em tempo integral), desenvolvimento de atividades físicas, pensamento crítico, artes, ciências exatas e saúde, não alcançaremos o que precisamos.

Quando falamos do desenvolvimento da sociedade a partir da educação, estamos falando de um projeto de nação e de um projeto de Estado. É isso que gosto de debater na educação: pensar em cidadania, em igualdade e em caminhos para o Brasil. Qual será o papel estratégico da educação para o nosso país e para a formação da nossa sociedade? É preciso discutir o papel da educação no desenvolvimento econômico. Temos duas frentes para trabalhar a educação. Primeiro, a formação humana, das pessoas, o desenvolvimento da cidadania e do convívio. Além disso, a educação traz a sabedoria e o conhecimento.

Tribuna do Paraná: E como ela se aplica nesse desenvolvimento econômico?

Ana Júlia: A educação tem um potencial econômico gigantesco. Não no sentido de lucrar em cima dela ou de privatizá-la, mas no sentido de que precisamos aplicá-la no desenvolvimento do Brasil. Quando falamos que queremos industrialização, que precisamos modernizar e usar a inteligência artificial, temos que falar de pesquisa científica, dos pesquisadores, da ciência nacional e da verdadeira soberania que vem por meio da educação. Quem investe em ciência e tecnologia, na produção de ciência e tecnologia que vai nos trazer mais industrialização e novos mercados, é a educação pública. Quem investe ativamente na produção de ciência são as universidades públicas. É nisso que precisamos investir e concentrar nossos esforços. Queremos o desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira, então precisamos investir nas nossas universidades e na produção acadêmica. O mercado só investe depois que já dá lucro, depois que deu certo. Mas precisamos investir antes disso.

São essas coisas que me apaixonam no debate da educação, mas não quero ficar apenas nessa pauta. Até admiro os deputados que conseguem se preocupar com uma pauta só, mas gosto de debater um pouco de tudo. Além da educação, quero dar prioridade muito grande à promoção da saúde mental, uma pauta que trouxe para a Assembleia Legislativa e que conseguimos trabalhar muito bem.

Tribuna do Paraná: A senhora é uma crítica do modelo adotado pelo governador para a educação, apesar dos bons resultados do Ideb, por exemplo. Como a senhora avalia a educação no Paraná sob sua ótica?

Ana Júlia: Não discuto com o número, reconheço o número, mas as pessoas têm o hábito de apresentá-lo como se fosse incontestável, como se os números não mentissem. Só que a interpretação que você dá àquele número e o critério utilizado para chegar a ele são questões que cabem à discussão. O Paraná tem bons índices de educação, mas nenhum deles mede a qualidade do ensino e do aprendizado. Nenhum mede quanto conhecimento os estudantes adquiriram para o cotidiano ou a compreensão que tiveram dos conteúdos ensinados.

O Paraná tem bons índices? Tem, mas tirou da conta todos os estudantes que lhe davam problemas. Fechou o ensino noturno para não puxar a nota para baixo, porque são estudantes historicamente com maiores dificuldades, que precisam de atenção especial. Fechou os CEEBJAs, cortando a oportunidade de milhares de pessoas que precisam estudar e trabalhar e daquelas que não tiveram a oportunidade de terminar seus estudos na idade correta. Inclusive, fechou centenas de escolas. Aliás, o próprio governador usou essa modalidade quando precisou terminar seus estudos, mas tirou essa oportunidade dos outros.

Então, o índice é sobre nota, frequência e outras coisas, não sobre a qualidade do ensino e do aprendizado. Se você tira aquilo que traz problemas, não resolve o problema. Você mascara o problema. Não acho que esse seja o papel de quem governa.

Tribuna do Paraná: Falta um sistema de avaliação mais eficiente nesse sentido? O que sugere?

Ana Júlia: Falta. Já sou crítica a esses métodos, como o próprio Ideb ou o Pisa, mas realmente falta um sistema eficiente para avaliar o ensino. Acho que precisamos pensar nisso. Estou sendo bem sincera: não tenho a resposta, mas não podemos medir a qualidade da educação apenas por esses índices. Precisamos saber como priorizar o ensino e o aprendizado. Focar na qualidade do que se ensina dentro da sala de aula e dar autonomia ao professor. Não se trata de tirar o aluno problemático da sala, fechar escolas ou os CEEBJAs. É preciso ter cuidado com a plataformização. Podemos perguntar a qualquer estudante hoje se ele está aprendendo com as plataformas oferecidas, nesse sistema de copiar e colar. Não dá para substituir um professor por uma plataforma. Isso é muito ruim e danoso para o processo de aprendizado.

Tribuna do Paraná: Mas não teve nada de bom?

Ana Júlia: Sou muito crítica da educação, mas não estou aqui para falar apenas das coisas ruins. Estou aqui para falar do que quero que melhore, do ideal. Estamos preocupados com a formação dos nossos estudantes. Falta mais preocupação com os estudantes do que com os números. Na propaganda está tudo bem, mas, no cotidiano, quando você vê as escolas — e visito muitas —, não encontra essa mesma realidade. Tivemos investimentos, distribuição de Chromebooks, lousas digitais e algumas melhorias na infraestrutura que foram positivas. Mas, em relação à qualidade do ensino e do aprendizado, não me recordo, neste momento, de nada que possa elogiar.

Tribuna do Paraná: Agora a senhora vai para Brasília. A educação será sua pauta principal por lá também?

Ana Júlia: Acredito que precisamos melhorar o modelo de educação no Brasil, mas precisamos de uma saída, uma solução brasileira. Gosto muito dos modelos dos institutos federais. Acredito que eles promovem a verdadeira formação integral dos estudantes. Não se trata do período em tempo integral, mas de trabalhar a integralidade do ser humano. O modelo trabalha com a formação cidadã, a formação científica, a pesquisa e a profissionalização, de olho no mercado de trabalho. Tem um potencial muito maior, e acredito que esse deve ser o nosso parâmetro. Precisamos de uma formação de qualidade, cuja principal preocupação seja, de fato, a formação cidadã do estudante, para que ele possa explorar outras oportunidades.

Acredito que precisávamos pensar em uma forma de replicar o modelo dos institutos federais, para que os estados adotem essa outra lógica de educação. Um modelo direcionado ao curso técnico escolhido pelo estudante, mas que também ofereça uma boa formação em todas as áreas do conhecimento, além de pesquisa e extensão. Algo que ofereça uma experiência educacional muito mais rica aos estudantes. Acredito que hoje esse é o melhor modelo de educação que temos no Brasil. É uma saída brasileira, que dialoga com os problemas da realidade brasileira, tem como foco a interiorização e a produção científica e leva desenvolvimento tecnológico e industrial para todo o nosso país.

Tribuna do Paraná: A senhora surgiu como uma voz da juventude, mas também precisa falar e dialogar com a população mais velha. Um projeto que a senhora aprova vale para todos. Como é sua relação com os demais eleitores e até com os deputados mais velhos? A senhora se sente respeitada por todos eles?

Ana Júlia: Gostei desse ponto que você trouxe, porque é isso mesmo. Assim como gosto de debater várias pautas, falei muito de educação, mas também gosto de debater indústria, mercado de trabalho e economia. Gosto de buscar, de fato, atender à sociedade como um todo. Não gosto de pensar apenas em um nicho. Não sou a deputada da juventude, sou uma jovem que representa a juventude também. Não debato só isso. Quero debater o Brasil, quero debater o mundo, se me deixarem.

Dialogamos muito com a esperança, com a perspectiva de futuro e com o que podemos construir. Nesse sentido, gosto de conversar com todo mundo. Sempre tive amigos mais velhos do que eu, de várias faixas etárias, e isso foi muito legal para mim. Lembro que, quando estava no Ensino Médio, eu era da Paróquia Santo Inácio Mártir, ali no Santo Inácio, e meus amigos eram seminaristas. Li a tese de conclusão de curso deles porque queria fazer Filosofia. Conversávamos, e eu me interessava pelos assuntos. Sempre foi algo muito natural para mim.

Boa parte da minha base de apoio e das relações orgânicas que tenho em relação ao mandato é formada por pessoas de outras faixas etárias e de categorias profissionais diversas. Tenho uma base de apoio muito grande entre os trabalhadores dos Correios, da Petrobras, os petroleiros e petroquímicos, além dos vigilantes. Isso também se reflete na idade das pessoas com quem conversamos. Precisamos aprender sobre o que aconteceu antes para ter conhecimento. Não estou aqui para inventar a roda, não tenho todas as respostas, mas gosto muito de aprender com as pessoas.

Em entrevista à Tribuna do Paraná, a parlamentar defende replicar o modelo dos institutos federais e critica o fechamento de escolas e CEEBJAs. Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa / Valentina Bello.

Tribuna do Paraná: O eleitor percebe que a senhora tem a mente aberta, foge um pouco de eventuais radicalismos, dando o benefício da dúvida para adversários e dialogando com todos os partidos. Faz parte da sua natureza esse olhar mais ameno, não tão radical como os extremismos de hoje em dia?

Ana Júlia: Eu me policiei bastante, e foi algo que conseguimos construir aqui no mandato, com a nossa equipe e a nossa assessoria. A função de quem está em um cargo eletivo, de quem foi eleito, é pensar na sociedade como um todo. Não posso pensar só nisso ou naquilo. Não posso me concentrar apenas em mim, nem em uma única pauta, porque existem outras que também são importantes. Elas vão se conectar em algum momento.

Se meu conhecimento for muito raso sobre algo, não consigo aprofundar. O principal é ter posicionamento, uma linha política e saber o norte do que você quer construir. A partir dali, você vai conseguindo se adaptar e aprender. Ninguém está 100% certo, nem 100% errado. Podem existir ideias boas, ideias adaptáveis. Pode haver coisas com as quais concordo e outras das quais discordo. Mas dá para construir algo bom para todos. Esse é um desafio do exercício da democracia.

Tenho minha posição e meu campo ideológico. É claro que esse sempre será um olhar prioritário, mas não me nego a saber o que pode acontecer do outro lado e o que pode ser aproveitado.

Tribuna do Paraná: A esquerda teve dificuldade nos últimos anos de encontrar alguém, uma liderança, para substituir o presidente Lula. Tanto que perdeu a eleição de 2018 com alguém indicado por ele. Como você analisa essa dificuldade e como se vê nesse cenário de carência de lideranças?

Ana Júlia: Não me vejo nesse papel, mas vou trabalhar muito para conseguir ser alguém assim no futuro, pois acho que todos devemos pensar dessa forma. Há um motivo para não termos outra imagem, outra figura tão forte quanto o presidente Lula, e não teremos alguém assim por um bom tempo. Pode ser que daqui a alguns anos surja alguém, mas hoje não temos conjuntura para isso.

Uma liderança como a do Lula acontece uma vez a cada 100 anos. É uma liderança muito espontânea, muito orgânica da sociedade, construída a partir de um sentimento de empatia, de representação, de se ver no outro e de luta. É genuína e não se constrói da noite para o dia. Nem pode ser construída. Podemos preparar lideranças para o futuro, para ocuparem determinadas funções, mas não podemos preparar alguém que tenha o tamanho e o apelo popular que ele tem. Isso não se prepara. Esse é o diferencial do presidente Lula.

Não é meu foco, porque não é algo que a gente escolhe. É algo que Deus constrói. O presidente primeiro foi um líder de pessoas comuns, depois criou um partido e não teve medo. Não há conjuntura para o surgimento de alguém assim. Para ser bem sincera, são momentos especiais. Eu, por exemplo, já tive o meu, quando fiz aquele discurso. Vai demorar para surgir outro momento assim. Era uma conjuntura política e social, um momento em que os trabalhadores sonharam que podiam chegar ao poder. Quando citei meu exemplo, era algo que ninguém esperava. Não foi planejado, e eu nem era a escolhida para falar. Mas aquele momento foi grande, tenho muito orgulho dele, mas havia um contexto.

Tribuna do Paraná: Só que a vida atropela. O presidente Lula tem quatro anos de mandato e depois não pode mais concorrer. Já tem idade avançada. Quem vai ser o responsável por seguir com esse projeto político?

Ana Júlia: Uma coisa é falar sobre a transição do Lula, alguém que vá disputar a Presidência. Isso é legítimo. Outra coisa é pensar em alguém para assumir o seu lugar. Mas temos que começar a construir esse cenário depois do primeiro ano de mandato do presidente, senão vamos atrapalhar muito a agenda que a sociedade e o Brasil precisam implementar.

Acho que não precisamos pensar nisso agora, mas precisamos construir esse cenário — e seria bom se já tivéssemos feito isso. Não dá para construir uma liderança popular do nada. Vamos pensar em outro quadro que tenha condições de assumir essa missão e articular bem. Não se consegue substituir alguém como Lênin, Mandela ou Obama. Pode-se escolher alguém para ocupar o cargo formal, mas não o simbolismo que algumas pessoas alcançam.

Tribuna do Paraná: Que outras pautas o eleitor pode esperar que a deputada federal Ana Júlia vai defender em Brasília?

Ana Júlia: Quero trabalhar bastante com o desenvolvimento tecnológico e com o debate sobre a industrialização e a reindustrialização do nosso país. Quero ter mais conhecimento sobre ciência e pesquisa e aprender para dominar um pouco mais o debate econômico. Pretendo fazer um mestrado, porque acho que será importante para o desenvolvimento da atividade parlamentar.

Precisamos pensar em pautas estruturantes para mudar o Brasil. A logística brasileira, baseada na urbanização, precisa ser pensada, assim como a locomoção de pessoas e cargas. No Brasil, a forma como as pessoas vão de um lugar para outro é absurda. Temos um país de dimensões continentais, muito grande, e quase não temos ferrovias. Temos que passar horas dentro de um carro, expostos aos riscos da estrada, e quase toda a nossa produção é escoada por rodovias. Olha quanta gente morre nessas estradas. Toda vez que pego o carro e vou para Cascavel, fico oito horas dentro do carro. Como pode? Temos que modernizar isso para dar mais qualidade de vida às pessoas.

Quero debater muito a qualidade de vida das pessoas, como elas têm vivido e como podemos melhorar suas vidas. Acho que é um desafio debater a saúde mental e a moradia. Há bastante coisa: transporte, por exemplo. Hoje estamos muito preocupados com a questão climática. Quero tudo isso muito alinhado ao cuidado com o meio ambiente e à pauta da sustentabilidade.

Outra coisa, e me desculpe dizer: você quer alimentar todos os cachorros do mundo, fica indignado porque os cachorros estão passando fome, mas não consegue enxergar que, ao seu lado, tem um ser humano passando fome. É preciso olhar para essa pessoa também com solidariedade.

Gosto de trabalhar pensando na vida das pessoas, em como elas querem melhorar e no cuidado que precisamos ter hoje com o nosso meio ambiente. Estamos vendo agora as crises climáticas, mas quem vai morrer com isso? Quem vai sofrer com isso? São os trabalhadores e os pobres deste país. É o povo que tem a casa alagada quando chove. Precisamos pensar nas pautas olhando para as pessoas, cuidar dessas questões também pelo cuidado com as pessoas. Nunca foi meu forte, para ser bem honesta, mas quero buscar melhorar. Acho que precisamos ter mais esse olhar.

Tribuna do Paraná: A pauta das mulheres é algo que a senhora defende muito. Como analisa o espaço que elas conquistaram hoje nas principais casas de poder do país? Aqui na Assembleia, a senhora conquistou o respeito dos seus pares. O que espera na Câmara dos Deputados?

Ana Júlia: Acho que, no primeiro ano de mandato, houve uma reportagem que o Jornal do Meio-Dia fez com todas as deputadas ali na CCJ, e a deputada Márcia Uçulak falou uma coisa de que gostei muito e que, a partir dali, passei sempre a usar. As mulheres não querem apenas estar representadas, não querem apenas ser um número. Querem disputar o poder de fato.

Não basta apenas ser deputada, quero disputar o poder. Não quero que as mulheres sejam apenas mais uma deputada, quero que estejam nos espaços de poder e de decisão. Quero que tenham condições de apresentar e aprovar seus projetos, de ser presidentes de uma CCJ ou de uma comissão de Indústria e Comércio.

Quando chegamos, sempre nos empurram para os mesmos espaços que as mulheres costumam ocupar: uma comissão da infância, a comissão da pessoa idosa, a da igualdade racial ou a da pessoa com deficiência. Todas são obviamente importantes e precisam do nosso olhar, mas queremos ter mais funções. Ainda temos muito a avançar sobre isso. Isso não significa que não queremos mulheres debatendo comércio. Acredito que a melhor contribuição que posso dar para a luta das mulheres é ocupando esses espaços.

Temos algumas mulheres em posições de poder, mas não temos essa divisão enquanto sociedade, enquanto coletividade. As mulheres também precisam dividir o poder com os homens e ter condições de ditar os rumos da nossa sociedade.

Tribuna do Paraná: A senhora citou a deputada Márcia, que não é do seu partido ou mesmo da sua corrente política, como um bom exemplo por algo que ela disse. E houve algumas inimizades aqui entre os deputados. Fazendo uma análise da turma que fica, tem muita gente boa trabalhando aqui, gente preocupada com o Paraná, ou mais gente que não está nem aí para a verdadeira missão?

Ana Júlia: Ainda não tenho certeza, para ser bem honesta.

Tribuna do Paraná: Não é triste isso?

Ana Júlia: Sim. Mas descobri que tem muita gente boa.

Tribuna do Paraná: Você se surpreendeu com algumas pessoas?

Ana Júlia: Muito. Algumas pessoas você não conhece, ou chegamos sempre com uma imagem preconcebida, um estereótipo. Aprendemos a negar e a odiar a política. Comigo não foi diferente. Chegamos achando que ninguém presta, mas aprendi que existem muitas pessoas ruins e muitas pessoas boas também.

Acho que falta mais autonomia na política para algumas pessoas, para algumas figuras. Falta coragem a muitos parlamentares para se posicionar, para colocar de fato o que pensam, e não agir apenas por conveniência. Muitos deputados ainda têm medo de não serem governo. Precisam estar sempre atrelados a algum governo porque têm medo de não conseguir atender às suas bases eleitorais.

Só que o melhor trabalho que podemos fazer pela população é o trabalho aqui dentro, o trabalho legislativo, de fiscalização. A distribuição de emendas, o encaixe aqui e ali, é pouco perto do que de fato temos condições de construir. Desejaria que os deputados tivessem mais autonomia, menos medo e menos rabo preso, para falar a verdade. Seus potenciais seriam muito melhores.

Houve várias votações e situações em que conversei com deputados que diziam: “Não, eu concordo com você, realmente acho isso, mas não posso votar por causa do partido, do governo”. Não que isso nunca vá acontecer comigo. Estou indo agora para ser da base do governo e vou aprender o que é isso. Tenho certeza de que muitas vezes vou discordar. Algumas vezes, estarei convencida daquilo; em outras, posso até votar contrariada — não pretendo, pois não sou muito boa nisso.

Mas precisamos de mais autonomia. Não tenho medo de ficar sem emenda, não tenho medo de ficar sem cargo. Sei que tenho essa condição. Por isso, diria que os potenciais poderiam ser muito melhores.

Fiquei muito feliz quando descobri o trabalho e a atuação dos deputados. Vários deles, mesmo quando eu discordava ou tinha alguma divergência política em determinado momento, me ensinaram muito. A Márcia é uma dessas pessoas. Acho uma tristeza, uma perda enorme para o Paraná, a Márcia não estar aqui na próxima legislatura. Ela é uma grande deputada, uma excelente deputada, trabalha muito sério. Adorava trabalhar com ela.

O deputado Evandro Araújo, nossa, admiro muito o trabalho dele. Foi o nosso relator da LDO, abraçou algumas emendas minhas e é um deputado muito responsável. Ele debate, argumenta, tem conhecimento sobre aquilo que defende e é educadíssimo.

Gosto muito do deputado Tercílio Turini, com quem me dou muito bem. A deputada Maria Vitória também. Divergimos muito em várias posições políticas, mas você sabe até onde consegue trabalhar com ela. Sabe que até aqui dá para trabalhar, até aqui não.

Fui muito feliz ao conseguir entender como poderia trabalhar com as pessoas. Mesmo tendo desenvolvido boas relações com esses e outros deputados, e mantendo uma boa relação com aqueles que admiro, nunca deixei de defender algo em que acreditasse ou uma posição que considerasse correta. Nunca deixei de pedir vista de um projeto ou de atrasar a tramitação de um projeto se achasse que havia algo a melhorar. Foi uma experiência muito bacana.

Deputada federal mais votada do Paraná, Ana Júlia (PT) critica o uso isolado do Ideb para medir a qualidade do ensino. Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa / Valentina Bello.