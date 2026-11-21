Diante de uma queda na arrecadação estimada em R$ 175 milhões para 2026, que reduziu a projeção orçamentária de R$ 1,91 bilhão para R$ 1,74 bilhão, o prefeito de Araucária, Luiz Gustavo Botogoski (PL), assinou recentemente um decreto de contenção de despesas e reorganização administrativa para economizar R$ 13,5 milhões até o fim do ano.

O pacote inclui a exoneração de cerca de 50 cargos comissionados, a revisão de grandes contratos, o corte de horas extras e o cancelamento de festas e eventos públicos para preservar o funcionamento dos serviços essenciais.

É sob esse cenário de cobertor curto que o chefe do Executivo municipal avalia os primeiros dois anos de sua gestão à frente de uma das cidades mais estratégicas do Paraná. Botogoski foi eleito em 2024, com 27.892 votos, o equivalente a 35,74% dos votos válidos em Araucária.

Em entrevista à Tribuna do Paraná, o prefeito detalha os impactos da Reforma Tributária para a economia local e explica como pretende equilibrar as contas sem abrir mão dos serviços que considera essenciais. Leia a entrevista completa:

Entrevista com prefeito de Araucária, Luiz Gustavo Botogoski

Tribuna do Paraná: Como o senhor define a sua marca de gestão em comparação com o período anterior da administração municipal? Qual é a principal mudança de rumo que o senhor deseja?

Luiz Gustavo Botogoski: Se você for comparar com a gestão passada, eles ficaram oito anos, e eu vou finalizar agora dois anos de mandato. Então, a comparação às vezes é um pouco injusta, porque é impossível você demonstrar tudo o que quer fazer em apenas dois anos diante de quem teve oito. Na gestão anterior investiu-se muito em infraestrutura, como asfaltos na área rural e modernização da iluminação em LED na cidade como um todo. Mas eu peguei o município com muitos problemas no início: encontrei 19 obras, a grande maioria paralisada. Uma delas estava condenada, investiram quase R$ 500 mil em uma Unidade Básica de Saúde na Campina da Barra que precisou ter o contrato rompido, inclusive na esfera judicial, para refazermos todo o processo.

Nós retomamos todas as outras obras e refizemos a maioria dos projetos para poder entregar. Eu sempre digo para as pessoas que obra boa não é só aquela que se anuncia, mas a que se finaliza e se entrega com a chave na mão para a população usar. Além disso, no começo do ano passado, pegamos licitações vencidas na área da saúde em janeiro e fevereiro, o que nos exigiu tempo para reorganizar a casa. O foco é manter o que funcionava bem na zeladoria e dar destinação definitiva para tudo o que ficou parado.

Tribuna do Paraná: O senhor mencionou que o município herdou compromissos financeiros pesados do passado. Qual é o real impacto dessas dívidas, da previdência e da folha de pagamento no orçamento atual de Araucária?

Luiz Gustavo Botogoski: Araucária é uma cidade com um orçamento forte por conta das indústrias e da Petrobras, mas ao longo dos anos não planejou o futuro como deveria. Enquanto havia muita geração de riqueza, gastou-se muito, a ponto de um município rico precisar tomar mais de R$ 500 milhões em empréstimos, principalmente via Finisa e Banco do Brasil. Toda obra tem seu valor, mas precisamos usar o ‘cartão de crédito’ com critério, porque a fatura chega. Hoje, pagamos uma parcela mensal pesadíssima de mais de R$ 8 milhões, quase R$ 100 milhões por ano, apenas para amortizar esses financiamentos passados.

Somado a isso, temos um déficit histórico no Fundo de Previdência Municipal criado no final da década de 1990, que se arrasta até 2057 e nos custa R$ 6,5 milhões por mês, ou R$ 78 milhões por ano. Para se ter ideia, o orçamento anual destinado à previdência chega a R$ 480 milhões, sendo hoje o maior gasto do município. Há distorções antigas em planos de cargos e carreiras de 20 anos atrás que geraram aposentadorias muito elevadas no sistema, criando um passivo atuarial que passaria de R$ 1,9 bilhão se fosse quitado hoje.

Também temos o subsídio do transporte coletivo. Manter a tarifa a R$ 1, a menor da Região Metropolitana, é ótimo para o cidadão, mas o sistema exige cerca de R$ 9 milhões mensais de aporte da prefeitura, outros R$ 100 milhões ao ano. Juntando isso a uma folha de pagamento de aproximadamente 5.800 servidores, cerca de 2 mil a mais do que municípios de porte populacional semelhante, como Fazenda Rio Grande, que custa em torno de R$ 63 milhões por mês com encargos e vale-alimentação. Então mais da metade da receita do município fica comprometida antes mesmo de novos investimentos.

Tribuna do Paraná: O senhor mencionou que Araucária não pode depender apenas da Petrobras e enfrenta queda nos repasses estaduais e federais. Quais medidas práticas estão sendo tomadas agora para equilibrar esse déficit?

Luiz Gustavo Botogoski: Hoje enfrentamos uma queda no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e na arrecadação de ICMS, que não é um problema exclusivo de Araucária, mas um reflexo do cenário econômico estadual e nacional. Além disso, com a redução do IPVA promovida pelo Estado, perdemos quase R$ 10 milhões em receita. Somando essas perdas, chegamos a um déficit projetado de R$ 55 milhões em um orçamento que já está quase todo comprometido. Por isso, estamos revendo todos os grandes contratos à medida que vencem para buscar modelos mais econômicos.

Um exemplo prático é a merenda escolar. Anteriormente, unificamos a compra dos alimentos e a mão de obra em uma única empresa terceirizada, mas o modelo se tornou muito caro e apresentou falhas de entrega. Estamos retornando ao sistema antigo, no qual a prefeitura compra os insumos, armazena na central e distribui para as escolas. Dá mais trabalho logístico, mas nos garante controle total e uma economia de R$ 12 milhões por ano, R$ 1 milhão a menos por mês.

Na mesma linha, estamos readequando o contrato dos professores de apoio. Saltamos de 169 para quase 350 profissionais em um projeto terceirizado de alto custo. Vamos enxugar esse modelo para cerca de 300 profissionais, seguindo a recomendação do Ministério Público, o que vai gerar outra economia superior a R$ 1 milhão por mês. Somado à redução de 30% a 40% prevista com o novo modelo do Hospital Municipal, estamos falando de dezenas de milhões recuperados no orçamento anual.

Tribuna do Paraná: Esse plano de contingenciamento atinge diversos setores. Como tomar essas decisões do orçamento?

Luiz Gustavo Botogoski: Governar exige enfrentar pautas que não são fáceis politicamente, mas são necessárias. Publicamos um decreto de corte de horas extras, restringindo o trabalho de segunda a sexta-feira e liberando fins de semana apenas em emergências, como temporais causados pelo El Niño. Também cortamos festas e eventos culturais neste momento, gerando uma economia de cerca de R$ 15 milhões. Tenho ótima relação com o setor cultural, mas diante da crise, uma festa é dispensável para que não falte dinheiro nos serviços essenciais.

Também estamos corrigindo uma distorção no vale-alimentação dos servidores. Araucária paga hoje o maior benefício da Região Metropolitana, de R$ 1.300, quase um salário mínimo. Não tivemos condições de dar reajuste salarial neste ano e provavelmente não teremos no próximo, mas identificamos que um professor com padrão de 20 horas recebia os mesmos R$ 1.300 de quem trabalha 40 horas. Estamos ajustando o benefício de forma proporcional à carga horária, o que deve economizar cerca de R$ 1,2 milhão por mês.

Pelo lado da receita própria, estamos aplicando de forma gradativa a nova Planta Genérica de Valores do IPTU, aprovada em 2023 após mais de 20 anos sem atualização. Ninguém gosta de pagar imposto, mas Araucária nunca havia se preocupado em estruturar suas próprias fontes de arrecadação para depender menos dos repasses externos. É uma questão de justiça fiscal e adaptação à realidade.

Tribuna do Paraná: Diante desse orçamento engessado e de uma conjuntura econômica nacional de juros altos e queda de repasses, qual é a maior preocupação da prefeitura em relação à Reforma Tributária?

Luiz Gustavo Botogoski: Nós enfrentamos um cenário nacional difícil, com queda no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e na arrecadação de ICMS em todo o estado, além de taxas de juros elevadas e endividamento das famílias. Mas, especificamente para Araucária, a Reforma Tributária traz um risco gravíssimo a curto, médio e longo prazo. A lógica da reforma muda a tributação da origem (produção) para o destino (consumo).

Hoje, nossa maior dependência de ICMS vem do setor petroquímico. Nós refinamos o petróleo aqui em Araucária, mas os derivados são pulverizados e vendidos no Paraná inteiro, em Santa Catarina e em outras regiões. O consumo local, nos nossos postos, é mínimo perto do volume produzido. Se o imposto passar a ficar onde o combustível é consumido, Araucária será severamente penalizada.

Tenho levado essa pauta diretamente aos deputados federais em Brasília para que a bancada discuta mecanismos de proteção. Levantamentos apontam que Araucária pode ser o município mais afetado da Região Metropolitana de Curitiba e um dos sete mais impactados no Brasil. A Petrobras continuará aqui gerando empregos e renda, mas não podemos depender exclusivamente do petróleo. Precisamos diversificar nossa matriz econômica e brigar por ajustes na regulamentação da reforma para não comprometer o futuro da cidade.

Tribuna do Paraná: Pensando em um cenário difícil para 2027, onde ainda é possível enxugar gastos e do que o senhor não abre mão de jeito nenhum?

Luiz Gustavo Botogoski: Na minha avaliação, os serviços essenciais são intocáveis: educação, saúde, coleta de lixo, transporte coletivo, transporte escolar e merenda. À medida que a população de Araucária cresce, a demanda por esses serviços aumenta junto, e a cidade não pode parar.

Todo o nosso esforço de gestão será concentrado em garantir que essas áreas funcionem com qualidade. Se o cenário financeiro continuar restritivo e não houver recursos para festas, eventos ou investimentos não essenciais, esses setores ficarão em segundo plano aguardando um momento melhor. O que é essencial para o dia a dia do cidadão será preservado.

Tribuna do Paraná: O senhor citou problemas na área da saúde. O que vai mudar na prática no hospital e na rede de urgência de Araucária?

Luiz Gustavo Botogoski: Saúde exige investimento alto e gestão eficiente. Quando assumimos, encontramos o Hospital Municipal de Araucária em condições precárias: no início do ano passado, choveu dentro do centro cirúrgico e precisamos interromper cirurgias porque o local alagou. A engenharia constatou que o telhado estava completamente podre, o que nos obrigou a investir quase R$ 1,8 milhão de recursos próprios para refazer toda a cobertura, além de R$ 12 milhões na compra de equipamentos modernos para substituir aparelhos que funcionavam desde 2008 em estado precário. Também entregamos quatro Unidades Básicas de Saúde que estavam paradas e vamos entregar a quinta no próximo mês, além de normalizar o estoque de medicamentos.

Para o futuro do HMA, que hoje custa R$ 7 milhões por mês aos cofres públicos em contratos anuais com Organizações Sociais (OS), um modelo que gera instabilidade a cada nova licitação, vamos implementar uma concessão onerosa de uso por 10 anos, com audiência pública já agendada e aval da Secretaria Estadual de Saúde. Nesse formato, a prefeitura deve economizar de 30% a 40% no aporte mensal, cerca de R$ 2,1 milhões a menos por mês, sem perda de qualidade, pois a gestora poderá captar emendas e contratar demandas diretas com o Estado, inclusive habilitando o hospital para serviços de alta complexidade.

Além disso, reestruturamos a UPA, que antes sofria com superlotação e reclamações, mas hoje opera com metas rigorosas e alta aprovação. Como a estrutura atual é antiga e fica num extremo da cidade, já temos projeto aprovado e R$ 20 milhões garantidos pelo Governo do Estado, dentro de um orçamento total de R$ 26 milhões, para construir uma nova UPA moderna exatamente ao lado do Hospital Municipal, preparando a cidade para o crescimento dos próximos anos.

Tribuna do Paraná: O senhor comentou anteriormente que a fila na saúde estava travada. Qual é o dado atualizado sobre o andamento dessa fila?

Luiz Gustavo Botogoski: Na oftalmologia, por exemplo, investimos em equipamentos novos e hoje o paciente realiza a consulta, faz os exames em Araucária e já sai com os óculos fornecidos pelo município, o que praticamente zerou essa fila. Também instalamos aparelhos cardiológicos diretamente nas Unidades Básicas de Saúde para agilizar o atendimento e desafogar a demanda.

Na área de cardiologia, os dados do segundo quadrimestre mostram uma queda expressiva: a fila de eletrocardiograma caiu de 4.902 para 1.990 pacientes. Mesmo com uma entrada mensal de cerca de 1.227 novos pedidos, conseguimos ofertar um total de 8 mil exames no período. Além dos exames, contratamos médicos, enfermeiros, dentistas e farmacêuticos para dar ritmo ao atendimento e resgatar pacientes que aguardavam há anos.

Tribuna do Paraná: A passagem em Araucária custa R$ 1. Como o município atua para manter esse valor?

Luiz Gustavo Botogoski: Com subsídio. Eu entendo que isso é uma distribuição de renda e também foi um compromisso que assumi com a população. Queira ou não, a tarifa a R$ 1 ajuda diretamente as famílias e, indiretamente, o próprio empresário, que aporta menos com vale-transporte. Por isso, acredito que vale a pena mantermos esse esforço. Se economizarmos em outras áreas da máquina pública, conseguimos sustentar a passagem a um real como forma de distribuir renda para toda a cidade.

Além disso, temos a ‘Domingueira’, que já garante tarifa zero aos domingos, algo que o governo federal agora discute implantar nos fins de semana, mas que aqui já é realidade. Também ampliamos a isenção no ano passado para incluir os idosos a partir dos 60 anos, já que antes o benefício valia apenas a partir dos 65, além de garantirmos transporte gratuito para os nossos estudantes. Por tudo isso, vamos enxugar gastos em outros setores para manter esse compromisso com a população, porque todo esforço nesse sentido vale a pena.

Tribuna do Paraná: Mesmo com as restrições orçamentárias apontadas, o senhor destacou investimentos acima do piso constitucional na educação. Quais resultados concretos esses recursos já trouxeram para a rede municipal?

Luiz Gustavo Botogoski: A população sempre espera avanços contínuos na saúde e na educação, e nós temos priorizado isso. Na educação, aplicamos mais de 30% do orçamento municipal, superando o mínimo constitucional de 25%. Esse esforço já se refletiu na prática: alcançamos o melhor índice da nossa história no IDEB, fruto de planejamento e investimento direto na estrutura de ensino.

Além da parte pedagógica, pela primeira vez na história de Araucária entregamos uniformes escolares completos e kits de material escolar com mochila para todos os alunos da rede. Sabemos que isso representa uma economia real no orçamento das famílias da cidade e garante condições iguais de aprendizado para todas as crianças.

Tribuna do Paraná: O senhor mencionou que ainda há muitos prédios públicos e programas sociais para reconstruir na cidade. Quais são as próximas entregas previstas nessa área, especialmente para as famílias mais vulneráveis?

Luiz Gustavo Botogoski: Nós temos muitos prédios públicos que ficaram abandonados e precisam de reformas, como escolas, CMEIs e unidades do CRAS. Na área do esporte, pegamos o setor praticamente da estaca zero: Araucária parou no tempo e conta hoje com apenas dois ginásios antigos, das décadas de 1980 e 1990. Já temos projetos prontos para construir novos ginásios na cidade e oferecer estrutura adequada para nossas crianças e jovens.

Nos programas sociais, estamos trabalhando para trazer de volta o Armazém da Família, que foi retirado de Araucária em 2012, prejudicando justamente quem mais precisa. Hoje, em um momento de aperto econômico, o programa garante uma economia de cerca de 30% nas compras das famílias vulneráveis.

Já conversei com o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que falou sobre apoio para o retorno do programa. Estamos equacionando uma dívida antiga deixada desde 2012 na Justiça e vamos adquirir um imóvel próprio para instalar definitivamente o Armazém da Família no início do próximo ano.

Tribuna do Paraná: O fluxo diário de trabalhadores entre Araucária e Curitiba é intenso. O senhor enxerga essa movimentação entre cidades como algo natural ou existe uma intenção de fazer com que as pessoas morem e trabalhem aqui?

Luiz Gustavo Botogoski: O nosso esforço é justamente para que quem mora em Araucária trabalhe em Araucária. O ideal é que o trabalhador chegue rápido ao serviço e volte logo para casa para ficar com a família, sem perder uma hora e meia na ida e outra hora e meia na volta no trânsito da Região Metropolitana, o que cansa muito o cidadão. Para isso, temos batido recordes na geração de empregos. Segundo os dados do Caged, desde o ano passado e ao longo deste ano, Araucária chegou a ficar em primeiro lugar na geração de vagas, superando inclusive a capital em alguns meses. Recentemente, em um único dia, o Mercado Livre contratou 200 pessoas aqui, e na semana passada tínhamos cerca de 400 vagas abertas nas empresas da cidade.

Para que a nossa população aproveite essas oportunidades, estamos investindo forte em capacitação. Neste ano aplicamos R$ 2 milhões no programa Qualifica Araucária e queremos trazer o Sistema S para dentro do município, inclusive oferecemos um prédio para a FIEP ofertar cursos diretamente aqui, evitando que o morador precise ir até Curitiba para estudar. Ao mesmo tempo, desburocratizamos a atração de investimentos: antigamente, um empresário levava quase dois anos para conseguir uma licença ambiental na prefeitura; saltamos de uma média de 50 ou 60 licenças anuais para um recorde de mais de 200 no ano passado.

Quem quer investir e gerar empregos tem pressa, precisa trabalhar para ontem. Então, quando agilizamos a instalação de novas indústrias e comércios e qualificamos a nossa mão de obra local, criamos um ciclo virtuoso. O trabalhador conquista uma boa vaga perto de casa, reduz o estresse diário da mobilidade urbana, que hoje é um desafio para toda a Grande Curitiba, e ganha qualidade de vida para aproveitar mais tempo ao lado da sua família.

Tribuna do Paraná: Araucária tem recebido novos moradores e acompanhado a expansão da área urbana. Como se preparar para esse crescimento?

Luiz Gustavo Botogoski: Nossa equipe de Planejamento e Urbanismo trabalha olhando para o presente, mas principalmente projetando o futuro da cidade, porque a expansão imobiliária de Araucária vai continuar. Estamos atualizando o Plano Diretor e a legislação urbana para condicionar a abertura de novos loteamentos à criação de binários, mudanças no trânsito e ampliação de ciclovias e ciclofaixas, inclusive, uma servidora nossa foi premiada e apresentou em Brasília neste ano um estudo técnico sobre o plano de mobilidade por bicicletas do município.

Quando a população cresce, o desafio da mobilidade vem junto, e por isso atuamos em sintonia com a concessionária Via Araucária nas grandes obras viárias. Na duplicação da PR-423, por exemplo, o projeto original de 2021 isolava a cidade em vários trechos. Logo no início do mandato, fui com o deputado Toninho Wandscheer até a ANTT, em Brasília, apresentar anteprojetos técnicos que evitaram gargalos graves: conseguimos modificar cerca de 80% do traçado local, garantindo o viaduto entre a Rua Luiz Armando Ohpis e a Avenida das Nações e a trincheira da Avenida Independência, fundamental para conectar as áreas urbana e rural, o fluxo de maquinários agrícolas e a ligação asfaltada com Campo Largo.

Agora aplicamos essa mesma estratégia técnica na duplicação da Rodovia do Xisto, que começa este mês. Já temos estudos prontos junto à concessionária para implantar um viaduto na saída próxima ao terminal rodoviário central, ponto crítico para quem segue em direção a Contenda ou sentido Curitiba, garantindo que a cidade se modernize sem perder fluidez e qualidade de vida.

Tribuna do Paraná: Com grandes obras viárias em andamento, como a duplicação da PR-423 e da Rodovia do Xisto, a cidade deve atrair ainda mais moradores e empresas. Como enfrentar os gargalos ambientais e de habitação irregular nesse cenário?

Luiz Gustavo Botogoski: A duplicação da PR-423 deve ser concluída no primeiro trimestre do ano que vem, se o clima permitir, e agora também começa a duplicação da Rodovia do Xisto. Isso vai atrair ainda mais investimentos, mas exige um olhar atento para as questões climáticas e urbanas. O Paraná tem sofrido com eventos severos ligados ao El Niño, recentemente tivemos estragos fortes na região do Vila Angélica e do Barigui, onde estive pessoalmente ajudando a cortar árvores que caíram sobre a fiação elétrica.

Ao mesmo tempo, temos passivos urbanos graves para resolver. Na região do Capela Velha, enfrentamos uma das maiores áreas de ocupação irregular do Paraná, onde vivem no mínimo 20 mil pessoas. Agora estamos conseguindo avançar na regularização fundiária para levar energia elétrica e água tratada de forma adequada para essas famílias.

Mesmo sendo uma cidade com bom orçamento, Araucária não consegue resolver sozinha todos os impactos sociais e ambientais desse crescimento, como a pressão sobre escolas, CMEIs, unidades de saúde e a própria despoluição dos nossos rios. Por isso, temos levado essas pautas aos deputados e aos governos estadual e federal para construirmos soluções conjuntas.

Tribuna do Paraná: Como conciliar a expansão industrial e imobiliária com a preservação ambiental e a qualidade de vida dos moradores?

Luiz Gustavo Botogoski: O setor industrial hoje é o carro-chefe de Araucária, mas a tecnologia tem ajudado a transformar essa relação. As próprias indústrias estão investindo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e a prefeitura tem trabalhado para atrair empresas mais limpas e de base tecnológica. Estamos em tratativas com o Tecpar, inclusive levando o tema à transição do novo governo estadual, para instalar o nosso parque tecnológico na unidade próxima ao Vila Angélica, atraindo empresas inovadoras e de baixo impacto ambiental.

Também queremos aproveitar o potencial de novas matrizes energéticas que estão nascendo na própria cidade. Temos aqui investimentos de grande porte em hidrogênio verde e a planta de biodiesel da Potencial, que recebe insumos da Lapa. Nosso objetivo é estudar e integrar essas fontes limpas, incluindo hidrogênio verde, biodiesel e ônibus elétricos, na renovação da frota do nosso transporte coletivo municipal.

Sabemos que a característica de Araucária é industrial, e as fábricas vão continuar aqui. Por isso, trabalhamos de forma harmônica para cobrar responsabilidade ambiental das empresas e incentivar a compensação de emissões. Inclusive, estamos finalizando um projeto de lei para enviar à Câmara que autoriza o município a integrar um consórcio regional voltado ao mercado de créditos de carbono, criando mecanismos modernos para equilibrar produção e sustentabilidade.

Tribuna do Paraná: Além do perfil industrial, Araucária tem uma área rural expressiva. Como o turismo rural e a agricultura entram nessa estratégia de desenvolvimento sustentável?

Luiz Gustavo Botogoski: Como engenheiro agrônomo de formação e alguém que se criou no meio rural, conheço bem os dois lados (o campo e a cidade) e sei que o turismo rural de Araucária ainda tem um potencial enorme para crescer. Temos incentivado empreendimentos gastronômicos, propriedades com produção de lavanda e o modelo ‘colhe e pague’, que hoje atrai visitantes de toda a Região Metropolitana, inclusive de Curitiba, que quase não possui área agrícola.

Eu tive a satisfação de participar lá atrás, em 2001, do início do projeto do morango e das primeiras tentativas com videiras aqui na cidade. Na época diziam que não se produzia uva em Araucária, mas com melhoria genética hoje temos parreirais de excelente qualidade, além de uma produção muito forte de morango.

Fortalecer o turismo rural e a agricultura familiar é fundamental para gerar renda, conforto e desenvolvimento no campo. Quando damos condições econômicas para que o agricultor e seus filhos permaneçam na propriedade rural, equilibramos o crescimento da cidade e preservamos nossas áreas verdes.

Tribuna do Paraná: Falando um pouco sobre o novo governo estadual: o senhor já se reuniu com algum representante de Sergio Moro? Como projeta essa relação institucional a partir de 2027?

Luiz Gustavo Botogoski: Já estivemos em um evento com o governador eleito Sergio Moro e recebemos o sinal verde de que ele pretende dialogar com todos os municípios por meio das nossas entidades municipalistas, como a Assomec, a Amsulep e a Associação dos Municípios do Paraná (AMP). Ele deixou bem claro que a disputa eleitoral ficou para trás e que pretende trabalhar de forma conjunta com todas as prefeituras, independentemente de posição partidária. Vemos essa postura com uma boa expectativa.

Eu penso exatamente dessa forma: passou a eleição, vira-se a página. No fim das contas, governo federal, governo estadual e municípios estão todos dentro do mesmo barco, se o barco afundar, afunda todo mundo. Cada um tem sua convicção e sua ideologia política, e na democracia isso precisa ser respeitado, mas não podemos perder tempo com disputas políticas.

A ‘dona Maria’, que está na rua aguardando na fila de uma cirurgia, e o ‘seu Pedro’, que precisa de emprego, não querem saber de briga entre governantes. O povo nos elegeu para trabalhar e resolver problemas, e a nossa obrigação é sentar à mesa com o Estado e com a União para garantir que Araucária continue se desenvolvendo.

Tribuna do Paraná: Cumprindo a metade do primeiro mandato, o senhor já mira uma disputa pela reeleição?

Luiz Gustavo Botogoski: É muito cedo para falar nisso. Eu assumi um compromisso com a população para cumprir um mandato de quatro anos e trabalhar até o último dia. Hoje estou 100% focado em resolver os problemas do presente, enfrentar a queda de arrecadação sem paralisar a cidade e reorganizar áreas essenciais como a saúde, a educação e a assistência social.

Não vivo da política e nunca vivi. Completei 50 anos recentemente e sempre construí minha vida pelo trabalho, como qualquer araucariense, exercendo com muito orgulho minhas duas profissões, como engenheiro agrônomo e advogado.

Por não depender da política, minha única preocupação neste momento é superar esses obstáculos financeiros, concluir as obras e entregar o melhor resultado possível para a população. Só lá na frente, no momento oportuno, vamos avaliar se faz sentido ou não disputar uma reeleição.

Tribuna do Paraná: Olhando para o final da gestão do senhor, qual é a principal transformação que gostaria que o cidadão de Araucária reconhecesse como marco do seu governo?

Luiz Gustavo Botogoski: Meu principal compromisso é manter o que já funcionava bem, como a zeladoria urbana, e consolidar a recuperação da saúde pública, que encontramos em situação de abandono. Já avançamos na reestruturação do Hospital Municipal, na qualidade do atendimento da UPA e na entrega de Unidades Básicas de Saúde, mas ainda precisamos acelerar as filas de consultas e cirurgias acumuladas ao longo de oito anos. Um exemplo concreto é a UBS do Tupi, parada desde 2021: conseguimos destravar o impasse judicial, o projeto fica pronto até o fim de dezembro e a obra será executada em quatro meses, em sistema modular moderno, levando uma solução definitiva para aquela comunidade.

Também queremos deixar um legado na retomada de áreas que ficaram esquecidas na cidade, como o esporte, construindo novos ginásios e equipamentos públicos para atender crianças e jovens. Entendo que esse cenário de restrição financeira é passageiro e vamos superá-lo com gestão. Ao final dos quatro anos, quero que o cidadão de Araucária reconheça um governo que enfrentou os problemas estruturais de frente, cortou na própria carne quando foi preciso, entregou obras concluídas e modernizou a saúde e os serviços públicos da cidade.