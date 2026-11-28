Em 1979, durante um passeio pela Avenida João Gualberto, dona Isolda Fernandes avistou uma placa de aluguel em um prédio recém-construído. Funcionária do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ela costumava caminhar pela região e quis conhecer o apartamento disponível na cobertura. Procurou o porteiro, seu Valdecir, que a apresentou à proprietária do imóvel. As duas acertaram o aluguel enquanto tomavam um café, sem sequer assinar um contrato. A anfitriã era Fani Lerner, esposa do arquiteto que havia projetado o edifício.

Isolda foi uma das primeiras moradoras do Casario. Quando se casou novamente e se mudou para Belém, cerca de dez anos depois, o filho permaneceu no apartamento, onde constituiu família. Hoje, aos 89 anos, Isolda divide o imóvel com a nora, Vera Fernandes, de 66 anos. O apartamento pertence a Ilana Lerner, filha de Fani e Jaime. Há 47 anos, os Fernandes são inquilinos dos Lerner.

O que talvez dona Isolda não soubesse, enquanto tomava aquele café, é que o prédio escolhido para morar tinha uma relação com uma construção medieval italiana. Foi durante uma viagem em família a Florença que Jaime Lerner encontrou a inspiração para o Casario.

Reconstruída em 1345 sobre o rio Arno, a Ponte Vecchio abriga estabelecimentos comerciais em pequenas construções com telhados que avançam sobre suas laterais. Basta observar a ponte italiana para reconhecer alguns dos traços do edifício curitibano.

“Ele gostava muito da ideia da ponte, que é uma rua de serviço, de moradia, e da beleza e da história dessa ponte”, conta Ilana Lerner.

Jaime Lerner desenvolveu o projeto arquitetônico para o terreno que fazia fundos com sua própria residência, recebendo em troca parte da área para ampliar sua casa, além de dois apartamentos. Foto: Imagem do projeto cedida pelo Instituto Jaime Lerner.

A oportunidade de desenvolver o projeto surgiu praticamente no quintal de casa. O terreno onde seria construído o Casario fazia fundos com a residência dos Lerner. Em troca do projeto arquitetônico, Jaime recebeu da construtora Fernando C.A. Reis parte da área, o que permitiu ampliar a casa da família.

Ilana tinha entre 12 e 13 anos na época. Fernando Reis, da construtora, era amigo de seu pai. Segundo ela, Jaime também recebeu dois apartamentos como parte da negociação, um dúplex e um tríplex, imóveis que permanecem com as filhas.

A construção do Casario custou a Ilana algumas das ameixas que costumava comer na infância. Os galhos de uma ameixeira do terreno vizinho alcançavam o telhado da casa dos Lerner.

“A gente gostava muito da vizinha que morava lá e costumava subir no telhado para roubar as ameixas. Fiquei triste porque perdi as minhas ameixas”, recorda.

O Jaime Lerner arquiteto

A obra arquitetônica de Jaime Lerner é menos conhecida pelos curitibanos do que as soluções urbanísticas que lhe renderam reconhecimento internacional. O Casario está entre suas construções mais conhecidas na capital, assim como a própria residência, hoje aberta à visitação e que Ilana acredita ter sido o projeto preferido do pai.

O arquiteto Guilherme de Macedo, idealizador do Prédios de Curitiba, projeto que deu origem a livros sobre a história dos edifícios da capital, explica que Lerner não costumava repetir nos prédios que projetava as soluções adotadas em trabalhos anteriores. Cada projeto nascia de uma nova ideia.

Para Fábio Domingos Batista, professor de Arquitetura e Urbanismo da FAE Centro Universitário e da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a maneira como Lerner pensava a arquitetura pouco diferia de como pensava a cidade.

“O Jaime era uma pessoa inquieta. Tentava buscar soluções criativas para problemas que estavam postos e muitas vezes não resolvidos”, diz Batista, também coautor do livro Prédios de Curitiba.

Macedo observa que Lerner falava pouco sobre o Casario, talvez por entender que o edifício não havia sido construído como o idealizara. Em casa, Ilana ouvia do pai comentários sobre detalhes do projeto que se perderam durante a execução da obra.

Outros desapareceram com o passar dos anos. As casinhas da fachada, hoje da mesma cor, tinham quatro tonalidades, com variações do marrom ao laranja e ao creme. As cores não se repetiam na mesma ordem, o que dava profundidade à fachada.

“Eram várias tonalidades para o prédio parecer que eram casas diferentes e não todas iguais”, explica Ilana.

Localizado na Avenida João Gualberto, em frente à praça da Igreja Bom Jesus do Cabral, o edifício recebe com frequência grupos de estudantes de arquitetura que vão analisar o projeto. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/ Átila Alberti

As telhas originais foram substituídas e as floreiras de madeira da fachada acabaram retiradas. Ilana chegou a conversar com o síndico sobre a possibilidade de recuperar alguns desses elementos. Seu pai tinha especial interesse em ver o Casario voltar a ter as cores de antes.

Mesmo com as mudanças, Lerner gostava do prédio. Achava graça, conta a filha, na maneira como os curitibanos se dividiam entre os que adoravam e os que detestavam o Casario.

Uma casa dentro de um prédio

Batista identifica nas formas do Casario a semelhança com as pontes italianas, mas chama a atenção para o que existe por trás daqueles pequenos telhados.

Os recuos da fachada resultam, em boa parte, da alternância entre pavimentos de quitinetes e apartamentos dúplex. Na cobertura ficam quatro tríplex, de cerca de 160 metros quadrados cada. A combinação de imóveis de diferentes tamanhos e configurações em um mesmo prédio é uma solução que o mercado imobiliário adota hoje, observa o professor.

Para Batista, o Casario traduz na fachada a própria ideia de um edifício residencial. “Você tem uma residência unifamiliar, empilha verticalmente e tem um edifício. Essa metáfora do edifício como unidades empilhadas está representada no Casario”, diz.

A distribuição dos apartamentos explica uma curiosidade que os moradores percebem todos os dias. Nos painéis dos elevadores faltam alguns números. Os dois elevadores do prédio chegam ao 13º andar, mas só param nos pavimentos das quitinetes e nos primeiros pisos dos dúplex e tríplex. Nas coberturas, chega-se aos outros dois pisos por escadas em caracol, dentro dos apartamentos.

Para compreender a proposta de Lerner, contudo, é preciso passar da porta de entrada dos imóveis, defende o casal Eduardo Silka e Rafaela de Oliveira. Ele é corretor de imóveis e ela, especialista em branding para arquitetura. Moradores do Casario, são criadores da Olka, plataforma de conteúdo sobre arquitetura e mercado arquitetônico.

Para os dois, a inovação está no desenho dos apartamentos e na possibilidade de se ter, dentro de um edifício, a sensação de morar em uma casa.

Nos dúplex, as janelas voltadas para a frente e os fundos permitem que o ar circule por todo o imóvel. De um lado, os moradores têm vista para a praça em frente à Igreja Bom Jesus do Cabral. Do outro, para a área arborizada onde fica a residência dos Lerner.

Mesmo as quitinetes, que não têm janelas voltadas para os fundos, recebem parte da luz natural que ilumina os corredores. Isso é possível graças às aberturas de vidro canelado nas paredes dos apartamentos voltadas para essas áreas de circulação.

“Aqui a gente tem a planta totalmente livre, com exceção dos banheiros. Se eu quiser integrar a cozinha com a sala, se eu quiser fechar e ter um quarto a mais, eu consigo”, explica Silka.

Nas reformas, porém, é preciso levar em conta o formato dos apartamentos. Dependendo de como o proprietário dividir os ambientes, observa o corretor, um quarto pode acabar ficando tão estreito quanto um corredor.

Projetado por Jaime Lerner, o edifício alterna quitinetes, dúplex e tríplex na cobertura — uma distribuição que faz com que os elevadores parem apenas em alguns andares. Foto: João Vitor Sarturi/Casa da Arquitetura de Curitiba (CAC).

Quase 50 anos no mesmo endereço

O neto de dona Isolda, Caio Fernandes, de 36 anos, acomoda no tríplex onde mora parte de sua coleção de miniaturas de aviões e automóveis. Uma maquete com ferrovia e aeroporto ocupa cerca de oito metros quadrados do apartamento. Da cobertura, Caio tem vista para a Serra do Mar.

Nascido em 1990, ele cresceu no Casario e acompanhou boa parte da transformação do bairro. As avenidas João Gualberto e Paraná integravam os planos de expansão de Curitiba em direção à região Norte. Por ali, em 1974, durante a primeira gestão de Lerner na prefeitura, já circulavam os primeiros ônibus expressos da cidade.

Caio se lembra de brincar com outras crianças no antigo playground do condomínio. Hoje, boa parte dos moradores é idosa. No terraço, os vizinhos compartilham um varal e cultivam pequenas hortas nas floreiras.

Morar em um dos tríplex custa cerca de R$ 900 mensais de condomínio, segundo Caio. O valor é amenizado pela renda do aluguel de uma loja do térreo que pertence ao próprio condomínio, solução que Guilherme de Macedo destaca por beneficiar os moradores de um edifício de uso residencial e comercial.

A surpresa de quem entra

Silka já intermediou a venda de dois apartamentos no Casario. Gosta de observar a reação dos interessados quando abrem a porta dos imóveis e descobrem a amplitude dos espaços e a vista que terão das janelas.

“Tem sempre uma sensação de surpresa ao entrar num apartamento desses”, conta o corretor.

Entre as pessoas que já viveram no Casario, Macedo encontrou poucas das divergências de opinião que o prédio desperta do lado de fora. “Eu não conheci uma pessoa que falou que não gostava de morar lá”, diz.

A praça em frente ao Casario recebe com frequência grupos de estudantes de arquitetura, que Ilana se acostumou a ver analisando o projeto do pai. Caio, por sua vez, volta e meia encontra alguém fotografando o prédio ou querendo saber como são os apartamentos por dentro. Ele conhece a resposta desde criança. Há cerca de três anos, quando decidiu ter seu próprio apartamento, alugou o imóvel vizinho àquele em que a avó foi morar em 1979.

Originalmente, as casinhas da fachada do prédio projetado por Jaime Lerner tinham quatro tonalidades — do marrom ao laranja e creme — e floreiras de madeira que foram retiradas com o passar dos anos Foto: João Vitor Sarturi/Casa da Arquitetura de Curitiba (CAC).