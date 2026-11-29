Olga Rodrigues da Silva, moradora do bairro Boqueirão, em Curitiba, morreu na manhã deste domingo (29), aos 93 anos, no Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Curitiba, que manifestou solidariedade à família e aos amigos.

A empregada doméstica aposentada vivia há mais de seis décadas no Boqueirão e ficou conhecida na região por recolher bonecas e bichos de pelúcia descartados no lixo. Com uma máquina de costura antiga, reformava os itens, fazia novas roupas e entregava os brinquedos como presentes de Natal para crianças de famílias de baixa renda.

A motivação vinha da própria infância: ela buscava oferecer às crianças a chance de ter brinquedos que não teve quando era pequena. Nascida em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, Olga construiu uma rotina marcada pela participação em atividades comunitárias na capital paranaense.

Atividades físicas, dança e passarela após os 90 anos

Entre os programas promovidos pela prefeitura, ela costumava fazer ginástica e hidroginástica, além de participar de bailes e festivais de dança. Foi eleita Rainha da Terceira Idade da Regional Boqueirão por dois anos seguidos.

Em janeiro de 2025, aos 91 anos, aparecia como a aluna mais velha das aulas esportivas na Rua da Cidadania do Boqueirão. Já em julho deste ano, aos 93, participou como modelo de uma atividade do Boqueirão Fashion.

Velório e sepultamento

O velório e o sepultamento de Olga Rodrigues da Silva ocorrem nesta segunda-feira (30), às 15h, na Capela 2 do Cemitério Municipal do Boqueirão, em Curitiba.