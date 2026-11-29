A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) destituiu definitivamente a diretora e o vice-diretor do Colégio Estadual Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé, no Norte do Paraná, após a descoberta de uma câmera instalada no banheiro feminino da instituição. Os militares que atuavam na unidade foram transferidos para outra escola.

A decisão consta na Resolução nº 6.010/2026, de 26 de novembro, publicada no Diário Oficial do Estado. A medida foi confirmada pela Seed em nota encaminhada à Tribuna do Paraná neste domingo (29).

Embora o Processo de Gestão tenha sido concluído com a destituição dos diretores, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) permanece em andamento. Ou seja, os servidores perderam as funções de direção, mas ainda poderão sofrer outras penalidades administrativas, dependendo do resultado da investigação.

Militares não tiveram acesso às imagens

Os militares que atuavam no colégio também foram afastados durante a investigação conduzida pela Comissão de Verificação.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, a apuração constatou que eles não tiveram acesso às imagens captadas pelo equipamento instalado no banheiro. Com isso, os militares foram remanejados para outra instituição de ensino.

Estudante descobriu câmera em banheiro feminino

O caso veio à tona no dia 19 de outubro, quando uma estudante encontrou uma câmera instalada no banheiro feminino do colégio.

Na ocasião, a direção da instituição confirmou a instalação dos equipamentos, mas alegou que as câmeras não captavam imagens do interior das cabines sanitárias.

Mais de 2 mil escolas do Paraná foram vistoriadas

A Seed também informou à Tribuna que concluiu as vistorias nas 2.081 escolas da rede estadual de ensino do Paraná. O levantamento foi realizado por meio do Projeto Tutor-Zelador, iniciativa da Secretaria em parceria com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

De acordo com a pasta, atualmente nenhuma instituição da rede estadual de ensino possui câmeras instaladas nos banheiros.