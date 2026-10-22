Investigação

Dois monitores militares são afastados após caso de câmera em escola no Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 22/10/26 17h35
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Fotografia composta por duas imagens lado a lado, em plano aproximado (close-up), exibindo uma pequena câmera espiã ou microcâmera em detalhes mantida entre as mãos. Em primeiro plano, na imagem à esquerda, mãos com unhas pintadas de vermelho seguram um objeto retangular de plástico amarelado ou bege com uma pequena abertura central circular, revelando a lente camuflada. À direita, a segunda imagem mostra a mesma placa de circuito impresso verde-escura da mini câmera apoiada sobre a palma da mão, exibindo componentes eletrônicos soldados e uma lente central saliente. No plano intermediário, o foco permanece estritamente nos objetos manipulados. Ao fundo, superfícies difusas e roupas aparecem levemente desfocadas sob iluminação interna.
Polícia investiga o caso. Foto: Reprodução/RPC TV.

O caso veio à tona após estudantes desconfiarem do equipamento fixado na parede do banheiro feminino, que, por cerca de três anos, era apresentado pela gestão da escola como um sensor de fumaça.

Ao verificarem a estrutura por conta própria, alunas constataram que o aparelho escondia, na verdade, uma câmera em funcionamento, o que gerou forte revolta, protestos em frente à unidade escolar e pedidos de explicação sobre quem tinha acesso ao monitoramento das imagens.

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Investigações e posicionamento dos órgãos

Consultada nesta quinta-feira (22) sobre os avanços na investigação criminal, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que o inquérito policial segue em andamento para apurar os detalhes da instalação e o eventual armazenamento de material, sem novas atualizações liberadas até o momento.

Já a Polícia Militar do Paraná (PMPR) afirmou que os monitores militares que trabalham nas escolas cívico-militares são policiais aposentados contratados diretamente pela Seed-PR. Por esse motivo, a corporação informou que não tem responsabilidade administrativa ou institucional sobre a contratação e conduta desses profissionais no ambiente escolar.

A Seed-PR reforça que mantém a apuração interna por meio de comissão técnica e lembra que a Resolução nº 5.206/2026 proíbe qualquer tipo de monitoramento ou gravação por vídeo em sanitários e vestiários das escolas estaduais, estando os envolvidos sujeitos a sanções administrativas, civis e penais.

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