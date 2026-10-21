Secretário afasta direção de colégio no Paraná após denúncia de câmeras escondidas

O secretário de Estado da Educação do Paraná, Roni Miranda, determinou o afastamento preventivo da direção do Colégio Estadual Cívico-Militar Érico Veríssimo, localizado em Cambé, no Norte do Estado, após a confirmação da instalação de câmeras de segurança no interior dos banheiros da instituição.

A decisão foi anunciada durante agenda oficial do secretário em Londrina e veio acompanhada da abertura de uma apuração formal pelo Núcleo Regional de Educação (NRE) e pela equipe jurídica da Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) para investigar o caso. A apuração busca identificar como e por quem os equipamentos foram instalados.

“Determinei ao Núcleo Regional de Educação a apuração dos fatos e também à equipe jurídica da secretaria o afastamento da direção do Colégio Estadual Érico Veríssimo, de Cambé, pela questão das câmeras dentro do banheiro”, declarou o secretário.

Além do afastamento preventivo da gestão escolar e da abertura da investigação administrativa, o caso levou a pasta a reforçar as diretrizes de privacidade em todas as unidades de ensino do Paraná, com a publicação de uma resolução que proíbe o uso desses equipamentos em espaços privativos de alunos e servidores.

“É uma questão óbvia de não colocar câmera dentro do banheiro, já temos leis federais sobre isso, mas, para deixar isso bem claro a todos os diretores, publiquei uma resolução. A partir disso, está proibido em qualquer ambiente escolar equipamentos em banheiros ou vestiários”, pontuou Miranda.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também abriu um inquérito para apurar a situação, identificar os responsáveis pelo monitoramento e averiguar se houve armazenamento ou vazamento do material gravado.