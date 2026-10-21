ExpoFazenda 2026 é cancelada após alertas climáticos para o Paraná

A Prefeitura de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), anunciou o cancelamento da ExpoFazenda 2026 nesta quarta-feira (21). A 5ª edição da feira, que estava agendada para acontecer entre 3 e 6 de dezembro, foi suspensa de forma preventiva por conta dos alertas climáticos e dos riscos de tempestades severas ligados ao fenômeno El Niño.

Segundo o município, todo o dinheiro que seria investido na montagem e nas atrações do evento será reaplicado em ações prioritárias de saúde pública e infraestrutura urbana.

O anúncio põe fim a uma série de mudanças que marcaram o planejamento da festa ao longo do ano. Inicialmente prevista para setembro, a feira chegou a ser adiada pela administração municipal sob a justificativa de auditoria financeira, antes de ser reagendada para dezembro.

Diante dos novos relatórios meteorológicos para a Região Sul, o município optou por cancelar a programação de 2026 para garantir a segurança de visitantes, equipes técnicas, expositores e artistas, evitando eventuais transtornos causados pelo mau tempo durante os quatro dias de atrações.

Foco na saúde e fim da fila de exames

De acordo com a Prefeitura, o remanejamento dos recursos na área da saúde vai atender demandas históricas da cidade. A principal meta fixada pelo município é zerar a fila de espera por exames médicos, que acumula mais de 20 mil procedimentos represados na rede pública.

Além disso, a verba permitirá a implantação do novo Centro de Excelência em Hemodiálise, estrutura criada para garantir o tratamento contínuo de pacientes renais dentro da própria cidade, evitando a necessidade de deslocamentos diários para outros municípios da RMC.

Infraestrutura e cobertura de terminal

Os recursos do evento também vão custear melhorias na mobilidade urbana. O projeto de infraestrutura inclui a construção da cobertura do Terminal de Transporte Coletivo de Fazenda Rio Grande, obra pensada para oferecer mais conforto e proteção aos passageiros contra sol e chuva.

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Apesar da suspensão no calendário deste ano, a prefeitura destacou que a medida é excepcional e que a ExpoFazenda não foi encerrada em definitivo. A festa, que em edições anteriores trouxe à cidade nomes como Ana Castela, Zezé Di Camargo & Luciano e Wesley Safadão, deve retornar em edições futuras.

Segundo a administração municipal, o processo de remanejamento das verbas seguirá os trâmites legais do orçamento municipal, garantindo que o investimento seja revertido diretamente na prestação de serviços básicos para a população.