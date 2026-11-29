Um programa de rádio transmitido às 6h da manhã em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, deu origem a um trabalho de evangelização que hoje alcança brasileiros de diferentes partes do mundo. Sem uma estratégia inicial de divulgação nas redes sociais, o padre Alex Nogueira conquistou um milhão de inscritos no YouTube em apenas seis meses. Atualmente, ele estima que cerca de dois milhões de pessoas acompanhem diariamente sua oração da manhã.

Natural de Tomazina e morador de Jacarezinho, o sacerdote viveu toda a sua trajetória no interior do Paraná. Ainda quando foi ordenado diácono, começou a apresentar o programa Manhã de Luz, na Rádio Educadora, vinculada à Diocese de Jacarezinho. Com duração de oito a dez minutos, o programa reúne uma reflexão sobre o Evangelho do dia e uma oração.

O que transformaria a dimensão desse trabalho aconteceu em 2015, a partir de um pedido aparentemente simples de um grupo de catequistas da paróquia onde atuava. Como nem todos conseguiam acompanhar a transmissão às 6h, o coordenador da catequese perguntou se a rádio poderia disponibilizar a gravação pelo WhatsApp.

A secretária da emissora enviou o áudio, que passou a circular entre os catequistas e, posteriormente, entre amigos, familiares e conhecidos. “Eu nunca pedi para ninguém enviar para ninguém, porque era um programa de rádio. Então meu foco não era o WhatsApp”, relembra o sacerdote.

Durante anos, as mensagens foram compartilhadas espontaneamente, sem que o padre ou a emissora tivessem dimensão de quantas pessoas recebiam as orações.

Em 2018, começaram a chegar à rádio pedidos de ouvintes que não recebiam os áudios todos os dias. A secretária criou, inicialmente em seu próprio celular, um grupo de WhatsApp para distribuir as gravações. Quando o grupo atingiu sua capacidade máxima, outros foram abertos.

Em pouco tempo, a distribuição passou a ser feita por um aparelho da emissora, que chegou a administrar dezenas de grupos.

De 10 mil a um milhão de inscritos em seis meses

Foi em 2020, durante a pandemia de Covid-19, que o sacerdote descobriu a dimensão do público que havia conquistado. Com a suspensão das atividades presenciais e a redução dos compromissos religiosos, Alex encontrou tempo para desenvolver novos projetos.

Em 28 de junho daquele ano, anunciou durante o programa de rádio a criação de seu canal no YouTube, inicialmente voltado à transmissão de missas e à divulgação de histórias sobre a vida dos santos.

Em apenas um dia, o canal conquistou 10 mil inscritos. Em um mês, chegou a 100 mil e, em seis meses, alcançou a marca de um milhão. “Eu não projetei um canal do YouTube com um milhão de inscritos. A gente criou um canal do YouTube pra, naquele tempo, transmitir missa. A gente pensava assim: ah, vamos ter aí uns 10 mil, 20 mil inscritos”, conta.

O crescimento revelou uma audiência que havia sido construída ao longo dos anos, sem campanhas de divulgação ou pedidos de compartilhamento. “As pessoas começaram a compartilhar e depois nós descobrimos que já havia uma capilaridade bem grande.”

Corrente de orações chega a dois milhões de pessoas

Atualmente, aproximadamente 110 mil pessoas estão cadastradas nos grupos de WhatsApp que distribuem diariamente a oração da manhã. No canal da Rádio Educadora no YouTube, o programa registra cerca de 350 mil visualizações por dia.

Considerando também os compartilhamentos espontâneos, que não podem ser contabilizados com precisão, o padre estima que a mensagem matinal chegue diariamente a dois milhões de pessoas.

Já o canal próprio do sacerdote ultrapassou a marca de dois milhões de inscritos. O trabalho de evangelização também se estende a podcasts, redes sociais, cursos de formação religiosa, novenas e publicações de livros.

A audiência de brasileiros que vivem no exterior levou o padre a adaptar os horários de publicação. A oração da manhã é disponibilizada às 23h do dia anterior, enquanto a oração da noite, criada em agosto de 2020, vai ao ar às 16h, pelo horário de Brasília.

O sacerdote recebe relatos de ouvintes que incorporaram as orações à rotina, acompanhando as mensagens enquanto tomam café, dirigem para o trabalho, levam os filhos à escola ou realizam outras atividades do cotidiano. “O fato é que ela é uma oração da manhã e as pessoas estão sedentas de Deus. Então elas procuram estar unidas em oração”, afirma.

Quem é o padre Alex Nogueira?

Nascido em 1988, Alex de Oliveira Nogueira ingressou no Seminário Diocesano de Jacarezinho em 2005. Com formação em Filosofia, História e Teologia, foi ordenado padre em 4 de maio de 2013.

Mestre em Direito Canônico, também atua na formação de futuros sacerdotes. Em 2024, lançou seu primeiro livro, Orar faz muito bem!.

Mesmo com a projeção nacional, o religioso mantém suas raízes no Norte Pioneiro do Paraná, onde nasceu, estudou e desenvolveu seu trabalho sacerdotal.

Fé para além das redes sociais

Apesar do sucesso nas plataformas digitais, o padre ressalta que acompanhar orações pela internet não substitui a convivência com outras pessoas nem a prática da caridade.

“Reza comigo, mas tem uma vida, tem um dia pela frente para ser vivido com pessoas concretas, que não são virtuais, com realidades concretas, que exigem uma resposta de uma pessoa que tem fé.”

Para Alex, a tecnologia amplia as possibilidades de evangelização, mas a espiritualidade precisa estar presente nas atitudes cotidianas.

“A nossa fé não é só virtual, ela é muito mais real do que virtual. Os meios digitais ajudam, mas não resumem a expressão da nossa fé”, conclui.