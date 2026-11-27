Com 179 metros de altura e 50 andares, o OÁS Barigui atingiu sua dimensão definitiva e entrou na reta final das obras. Com a estrutura e a alvenaria totalmente concluídas, os trabalhos agora se concentram nos acabamentos internos e externos do edifício, que tem entrega prevista para o final do primeiro semestre de 2027. Ele será o prédio mais alto de Curitiba.

De acordo com a empresa, o acabamento interno chegou a 72% de execução, enquanto o externo atingiu 73%. A previsão de entrega está mantida (primeiro semestre de 2027).

O arranha-céu também movimenta o mercado imobiliário de alto padrão. Cerca de 65% do empreendimento já foi comercializado, e as unidades que permanecem disponíveis têm valores a partir de R$ 4 milhões.

Da fundação ao topo de Curitiba

Localizado na esquina das ruas Padre Anchieta e Jerônimo Durski, nas proximidades do Parque Barigui e do Terminal Campina do Siqueira, o empreendimento da GT Building começou a ser construído em dezembro de 2022, com execução da Thá Engenharia.

Antes de alcançar os 179 metros de altura, a construção exigiu intervenções que avançaram 21 metros abaixo do nível da rua, profundidade equivalente à altura de um prédio de seis andares. Projetado para pesar aproximadamente 70 mil toneladas, o edifício exigiu soluções de engenharia capazes de suportar tanto o próprio peso da construção quanto a pressão exercida pelos ventos.

Uma das curiosidades da obra foi a utilização de 100 toneladas de gelo durante a concretagem da fundação. O recurso foi necessário para controlar a temperatura do concreto e preservar a integridade da estrutura durante o processo de endurecimento.

O projeto também passou por estudos avançados em túnel de vento, realizados por uma empresa britânica, para avaliar os efeitos das correntes de ar sobre a edificação e seu entorno, simulando diferentes condições climáticas. Ao todo, 34 equipes de projeto estiveram envolvidas nas diferentes disciplinas técnicas do empreendimento.

O 50º pavimento foi alcançado em três anos e quatro meses, quando a estrutura chegou a 149 metros de altura. Naquele momento, o avanço global da obra era de 56,62%, enquanto os serviços de acabamento, incluindo a instalação da fachada ventilada, já chegavam ao 24º andar. O ritmo dos trabalhos equivalia à construção simultânea de dois edifícios de aproximadamente 25 pavimentos.

Além de ser a torre mais alta de Curitiba, o OÁS Barigui foi projetado para obter as certificações GBC Condomínio, Fitwel e LEED, relacionadas à sustentabilidade, à eficiência das edificações e à saúde e ao bem-estar dos ocupantes. Segundo estudo da Forte Desenvolvimento Sustentável, as soluções incorporadas ao empreendimento preveem uma redução de 22,8% no consumo de água potável e de 30,9% na demanda por energia elétrica.

Piscina no 48º andar e vista panorâmica de Curitiba

Com 59 unidades residenciais e apartamentos com três ou quatro suítes, o OÁS Barigui terá espaços comerciais nos primeiros pavimentos e áreas de lazer nos três últimos andares. No 48º pavimento, o projeto prevê uma piscina que se estende pelo andar, sauna, espelho d’água e uma área de balanço com piso de vidro, de onde será possível observar Curitiba em 360 graus.

Os dois últimos andares terão espaços gastronômicos, bar de champanhe e uma luneta para observação do céu. O empreendimento também prevê piscinas coberta e descoberta, quadras esportivas, academia, pisos aquecidos e sistemas de iluminação e persianas acionados por comando de voz.

Com a altura definitiva alcançada, as equipes concentram os esforços na finalização das instalações, da fachada, dos ambientes internos e das áreas comuns do empreendimento.