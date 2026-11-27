A Ford vai lançar o Bronco Basecamp no Brasil no segundo semestre de 2027, trazendo a primeira opção eletrificada do utilitário esportivo ao país. O modelo utiliza sistema ultra-híbrido (EREV), com potência acima de 400 cavalos e autonomia de até 1.200 km, mas ainda não teve preço divulgado.

Atualmente, a versão do Bronco comercializada no Brasil custa R$ 249.900. O preço do Bronco Basecamp não foi revelado pela montadora, assim como a lista completa de equipamentos.

A dianteira do Ford Bronco Basecamp mostra o utilitário com foco fora de estrada e potência acima de 400 cavalos, anunciado pela marca para o segundo semestre de 2027. Foto: Divulgação/Ford.

O que muda com o Bronco Basecamp

A chegada do Bronco Basecamp adiciona uma variante eletrificada à linha do SUV no mercado brasileiro. O modelo reúne conjunto com mais de 400 cavalos, proposta fora de estrada e alcance total de até 1.200 km.

Na arquitetura EREV, o veículo emprega um sistema ultra-híbrido com autonomia estendida. Na prática, o modelo combina propulsão elétrica e motor a combustão para ampliar a autonomia em deslocamentos longos, sem depender exclusivamente de recarga externa.

Desempenho e proposta fora de estrada

O Bronco Basecamp entrega potência superior a 400 cavalos e mantém foco no uso fora de estrada. A autonomia anunciada chega a até 1.200 km, conforme os dados divulgados pela fabricante durante o balanço anual.

O interior do Ford Bronco Basecamp e o detalhe da abertura do teto visto por dentro aparecem no modelo ultra-híbrido previsto para o segundo semestre de 2027. Foto: Divulgação/Ford.

Contexto da Ford em 2026

O anúncio ocorreu no encontro de fim de ano da Ford, no qual a empresa apresentou o balanço de vendas e a estratégia de produtos para 2027. No Brasil, a montadora acumulou crescimento de 5% nas vendas até outubro de 2026, impulsionada pela picape Ranger (cerca de 30.000 unidades), pelo Territory (mais de 7.600 unidades) e pela Maverick Híbrida (mais de 1.500 emplacamentos).

A traseira do Ford Bronco Basecamp aparece em imagem do modelo que estreia no segundo semestre de 2027 com sistema ultra-híbrido e autonomia de até 1.200 km. Foto: Divulgação/Ford.

Na América do Sul, a marca cresceu 9% até outubro e projeta fechar o ano com cerca de 145.000 unidades vendidas. Segundo Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul, a estratégia busca ampliar as opções dos clientes com modelos a diesel, gasolina, flex, híbridos e elétricos, ao mesmo tempo em que a empresa prepara a inauguração de um novo prédio no Centro de Desenvolvimento e Tecnologia em Camaçari (BA), com capacidade para mais de 1.000 engenheiros e técnicos.