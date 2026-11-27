O Grupo Família Madalosso inaugurou o Madalosso Caffè em seu complexo gastronômico, na Avenida Manoel Ribas, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O espaço tem capacidade para 80 pessoas e abre diariamente, das 8h às 19h.

De acordo com a CEO do Grupo Família Madalosso, Mariana Werner, a operação amplia a atuação do grupo além do horário de almoço. “O Madalosso já é um destino tradicional para almoços e encontros em família. Com o Caffè, queremos ampliar essa experiência, oferecendo um espaço que possa ser frequentado em diferentes momentos do dia, seja para um café rápido, uma reunião, um evento ou um encontro entre amigos”, diz.

A estrutura conta com área ao ar livre com acesso a pets e salão interno com tomadas. O complexo também dispõe de espaços dedicados às crianças. A programação prevista inclui lançamentos de livros, oficinas de artesanato, contação de histórias, exposições de arte e atividades infantis no primeiro fim de semana de cada mês. O local também recebe reservas para eventos e encontros privados.

O cardápio oferece espresso, macchiato, latte e cappuccinos nas versões italiana e brasileira. A parceria com a Lucca Cafés Especiais abrange os grãos usados no preparo das bebidas, o café da marca Madalosso vendido no local e o treinamento dos baristas.

Entre os itens de padaria e confeitaria estão pão italiano de fermentação natural com manteiga, focaccia com tomate e alecrim, pão de queijo, croissants doces e salgados, pain suisse de chocolate, gelato de torta de limão na casca de limão-siciliano e minibolos nos sabores fubá com goiabada, cenoura com brigadeiro e chocolate com ganache.

O menu traz panini caprese (muçarela de búfala, tomate e pesto de manjericão) e três opções de toast: avocado, ovos mexidos e bacon; caprese com tomate-cereja confitado; e presunto de Parma, muçarela de búfala e rúcula. A carta de bebidas inclui ainda chás, smoothies, sodas italianas, suco natural e vinhos.

Aos sábados e domingos, o espaço serve como cortesia o cafezinho com chantilly. Segundo Mariana Werner, levar a bebida ao Caffè mantém uma prática já conhecida no restaurante. Também há venda de produtos para levar, como o Blend Clássico da marca, canecas, pelúcias e ímãs.

O Madalosso Caffè fica na Avenida Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade, Curitiba. Eventos e reservas: WhatsApp (41) 3372-2121.