A Prodiet Nutrição Clínica inaugura em dezembro uma nova fábrica em Curitiba, com aporte estimado em R$ 50 milhões em equipamentos, infraestrutura e reforma predial. Quando atingir plena operação, a estrutura terá capacidade para produzir mais de 1 milhão de unidades por mês.

A abertura prevê cerca de 60 postos de trabalho, com um terço das vagas já preenchido e novas contratações programadas para 2027.

Instalada na Rua General Potiguara, a planta será voltada à fabricação de dietas enterais líquidas e outros produtos para fins nutricionais especiais. O espaço contará com linhas de envase em embalagens cartonadas, com processamento UHT, e em embalagens flexíveis com bico, esterilizadas em autoclave.

A nova unidade complementa a fábrica de produtos em pó da companhia na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), que produz mais de 700 toneladas mensais. Somadas, as duas instalações alcançam 4.500 m². Com a ampliação industrial, o portfólio deve subir de cerca de 50 para mais de 60 produtos e variações, abrangendo áreas como oncologia, pediatria, nefrologia e controle glicêmico, além de nutrição enteral e suplementação.

A empresa projeta aumento de 15% no faturamento a partir da expansão da linha de sistemas fechados de nutrição enteral. Segundo a companhia, o investimento acompanha a demanda por nutrição especializada ligada ao envelhecimento populacional e ao suporte nutricional durante tratamentos de saúde. A nova fábrica integra um ciclo de investimentos que terá novos aportes em 2027.

Sobre a operação e o quadro de funcionários, a Prodiet informa ter mais de 200 colaboradores, sendo cerca de 50 ligados diretamente à produção fabril, contingente que deve crescer 30% com a ampliação. As vagas abertas contemplam especialistas em operação industrial, qualidade e segurança, em especial para processos UHT.

“Ter uma fábrica própria com essa tecnologia nos dá mais autonomia para desenvolver produtos, acelerar lançamentos e atender às demandas do mercado”, afirma o CEO da Prodiet Nutrição Clínica, Gabriel Tortelli. Ele acrescenta: “A nova fábrica amplia nossa capacidade de atender o mercado brasileiro e avançar internacionalmente. Com a Nutrisens, temos a oportunidade de levar a tecnologia e a produção desenvolvidas em Curitiba a novos mercados”.

Fundada em Curitiba em 2005, a Prodiet passou em 2025 a integrar o grupo francês Nutrisens, presente em 30 países. A companhia atende o mercado nacional e exporta para América Latina, Europa, Ásia e Oriente Médio, contando com certificações FSSC 22000 e Halal.