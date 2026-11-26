Curitiba vai ganhar um novo espaço dedicado à tecnologia, à inteligência artificial e à realização de eventos empresariais, que poderá integrar também o circuito turístico da capital paranaense. Batizado de Cubo da Indústria, o empreendimento terá aproximadamente 4,8 mil metros quadrados de área total e receberá investimentos superiores a R$ 35 milhões. A previsão é que as obras comecem no início de 2027, com prazo de execução de 18 meses.

O edifício será construído no Campus da Indústria, do Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), e reunirá ambientes destinados a encontros empresariais, pesquisas, desenvolvimento de negócios e apresentação de novas tecnologias.

A pedra fundamental do empreendimento foi lançada nesta quarta-feira (25), com a presença de empresários, lideranças industriais e representantes de instituições parceiras. Atualmente, o projeto está na etapa de contratação para a execução das obras.

A estrutura contará com auditório para 200 pessoas, salas de convenções equipadas com recursos tecnológicos, corredor para exposições institucionais, praça de eventos e um anfiteatro na parte superior do prédio.

“O Cubo da Indústria foi pensado para fazer de Curitiba e do Paraná uma referência nacional em inovação, tecnologia e inteligência artificial voltadas aos interesses da indústria”, afirmou o presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos.

Novo ponto turístico de Curitiba

Integrado à infraestrutura de educação, pesquisa, tecnologia e eventos já existente no Campus da Indústria, o complexo pretende aproximar empresários, pesquisadores e especialistas, favorecendo a troca de conhecimentos e o desenvolvimento de parcerias.

A arquitetura e as atividades previstas para o edifício também poderão transformá-lo em um novo ponto de visitação na capital paranaense. Segundo Vasconcelos, a possibilidade de incluir o empreendimento no circuito turístico de Curitiba já foi discutida com a prefeitura.

Inteligência artificial a serviço das empresas

Um dos diferenciais do empreendimento será a instalação da nova Sala Prospectiva do Observatório Sistema Fiep. O ambiente, com estruturas físicas e virtuais, utilizará ferramentas de inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados (Big Data) para auxiliar na identificação de oportunidades de mercado, na avaliação de cenários econômicos e na automação de processos.

Além das indústrias, a estrutura poderá atender órgãos governamentais e entidades sociais, educacionais e tecnológicas, oferecendo informações que auxiliem no planejamento e na tomada de decisões estratégicas.

O trabalho será desenvolvido a partir do cruzamento de pesquisas, informações fornecidas pelas próprias organizações e bases de dados públicas, como as do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dos ministérios do Trabalho e Emprego, da Educação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Desenvolvido pelo Observatório desde 2013, esse modelo de análise já deu origem a portais que permitem avaliar a competitividade de municípios brasileiros, de segmentos industriais, como o automotivo e o metalmecânico, além de organizações industriais e entidades de classe.

“Trazer para o Cubo toda a nossa capacidade de inteligência e de informações, colocando à disposição da indústria paranaense, fará do Sistema Fiep uma referência nacional entre as Federações das Indústrias de todo o Brasil”, declarou Vasconcelos.