O ex-governador do Paraná Paulo Pimentel foi homenageado nesta terça-feira (24/11) durante a 39ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, realizada no Palácio Iguaçu, em Curitiba. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), também distribuiu R$ 442 mil em premiações para 92 vencedores e reconheceu 21 divulgadores científicos e apoiadores da ciência no estado.

A cerimônia contou com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do prefeito de Curitiba e neto do homenageado, Eduardo Pimentel, e do secretário da Seti, Aldo Nelson Bona.

O reconhecimento foi motivado pela atuação de Paulo Pimentel na expansão do ensino superior público durante seu mandato como governador, entre 1966 e 1971. Paulo Pimentel já havia recebido anteriormente da Seti o título de Mecenas da Inovação.

Em 6 de novembro de 1969, Paulo Pimentel sancionou a Lei Estadual nº 6.034, que criou as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM) e de Ponta Grossa (UEPG). A medida descentralizou o ensino superior no Paraná, que até então se concentrava majoritariamente na capital, e estruturou atividades científicas, tecnológicas e de extensão no interior.

Durante o evento, Eduardo Pimentel destacou o impacto da medida sancionada pelo avô. “Com uma única assinatura, ele criou três universidades estaduais, uma decisão que ampliou o acesso ao ensino superior e transformou a vida de gerações de paranaenses”, afirmou o prefeito.

O ex-governador também mencionou sua trajetória na área educacional. “Desde jovem, meu sonho era ser professor e ocupar uma cátedra. Também tive a oportunidade de criar a Universidade Militar do Guatupê, contribuindo para a expansão do ensino superior no Paraná”, declarou Paulo Pimentel.