O volume de crédito aprovado para projetos de infraestrutura no Paraná mais que triplicou nos primeiros nove meses de 2026. O setor alcançou R$ 6,08 bilhões em financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), registrando alta de 271,2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar do avanço expressivo da infraestrutura, a agropecuária liderou o volume de crédito aprovado no estado, com R$ 7,84 bilhões, crescimento de 28%. O setor concentrou aproximadamente 35,7% dos recursos aprovados para o Paraná. Já a indústria somou R$ 5,4 bilhões, com aumento de 84,7%.

Ao todo, o BNDES aprovou R$ 21,93 bilhões em financiamentos para o Paraná entre janeiro e setembro de 2026, alta de 52,5% na comparação com o mesmo período de 2025, quando o montante chegou a R$ 14,38 bilhões. Os recursos efetivamente liberados neste ano somaram R$ 14,17 bilhões.

Pequenas e médias empresas concentram mais de 60% do crédito

As micro, pequenas e médias empresas responderam por R$ 13,28 bilhões das aprovações de crédito no Paraná, o equivalente a 60,6% do total. O valor representa um crescimento de 62,1% em relação aos primeiros nove meses de 2025.

Entre os projetos apoiados pelo banco no estado estão iniciativas de modernização urbana, desenvolvimento tecnológico e ampliação das redes de telecomunicações.

“No Paraná, fizemos um acordo de R$ 1,2 bilhão com a Prefeitura de Curitiba para enterrar a fiação e modernizar a estrutura urbana, implementando soluções de cidades seguras e inteligentes. Além disso, estamos apoiando iniciativas voltadas à tecnologia, como o desenvolvimento de um novo veículo híbrido e a expansão da rede de fibra ótica e de cobertura móvel de alta capacidade no estado”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Crédito para o Paraná mais que dobra

De janeiro de 2023 a setembro de 2026, o BNDES aprovou R$ 93,51 bilhões em financiamentos para o Paraná, volume 139,2% superior ao registrado entre janeiro de 2019 e setembro de 2022, quando as aprovações somaram R$ 39,1 bilhões.

Nesse intervalo, a infraestrutura liderou o volume de crédito, seguida pela agropecuária. Confira a distribuição por setor:

Infraestrutura: R$ 33,03 bilhões;

R$ 33,03 bilhões; Agropecuária: R$ 31,55 bilhões;

R$ 31,55 bilhões; Indústria: R$ 17,16 bilhões;

R$ 17,16 bilhões; Comércio e serviços: R$ 11,78 bilhões.

Os desembolsos chegaram a R$ 56,52 bilhões, aumento de 80,8% em relação ao período anterior.

Paraná concentra cerca de 35% do crédito na região Sul

As aprovações de financiamentos para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul alcançaram R$ 62,85 bilhões entre janeiro e setembro de 2026, crescimento de 50,4% na comparação anual.

A agropecuária também liderou o volume de crédito aprovado na região Sul, com R$ 21,9 bilhões, seguida pela infraestrutura (R$ 20,05 bilhões), indústria (R$ 13,33 bilhões) e comércio e serviços (R$ 7,57 bilhões).

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 190,5 bilhões em financiamentos nos primeiros nove meses deste ano, alta de 35% em relação ao mesmo período de 2025. O lucro líquido da instituição chegou a R$ 20,3 bilhões, crescimento de 18%.