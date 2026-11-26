O tornado de categoria F2 na escala Fujita que atingiu Maringá, no Noroeste do Paraná, na madrugada de 2 de novembro, provocou prejuízos estimados em R$ 537 mil à Universidade Estadual de Maringá (UEM). Queda de árvores, destelhamento de blocos e danos a equipamentos de laboratórios e salas de aula estão entre as ocorrências registradas no campus-sede.

Diante dos impactos, a instituição instituiu, no dia seguinte, uma Comissão Multidisciplinar para estudar medidas de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos. Medidas abrangem os sete campi regionais da instituição.

Após 20 dias de trabalho, o grupo apresentou à reitoria duas propostas: a criação de uma Secretaria ou Comitê de Gestão de Risco Climático e a implantação do Plano de Contingência Institucional para Eventos Climáticos Extremos. As medidas agora passarão pelos trâmites internos de aprovação da universidade.

A comissão foi instituída por meio da Portaria nº 1982/2026-GRE e é formada por 22 integrantes, com representantes dos sete centros de ensino da UEM, incluindo membros do campus-sede, em Maringá, e dos campi regionais. O objetivo foi reunir conhecimentos de diferentes áreas para elaborar um planejamento institucional que considere as particularidades das unidades e estabeleça procedimentos diante de situações de risco.

Segundo a reitora da UEM, professora doutora Gisele Mendes de Carvalho, os R$ 537 mil em prejuízos foram custeados com recursos próprios da universidade. A instituição, no entanto, pretende recorrer à Prefeitura de Maringá para solicitar o ressarcimento dos valores.

De acordo com a reitora, o município recebeu aproximadamente R$ 5 milhões do governo federal para ações relacionadas ao desastre. A UEM pretende apresentar o levantamento dos danos para reivindicar a restituição dos recursos utilizados nos reparos.

A experiência também levou a comissão a propor a criação de um fundo de reserva para situações de emergência. A iniciativa deverá ser encaminhada ao Conselho de Administração, responsável pela gestão dos recursos econômicos da universidade. A intenção é reservar parte do orçamento institucional para atender os diferentes setores atingidos por desastres. Ainda não há definição sobre o valor.

“Esse fundo, não só da reitoria, mas de toda a universidade, é muito necessário, porque, quando vem um tornado, ele atinge também salas de aula de vários centros de ensino”, afirmou Gisele.

Gestão integrada e prevenção permanente

Uma das propostas da comissão é a criação de uma Secretaria ou Comitê de Gestão de Risco Climático, concebido como órgão técnico, consultivo e de coordenação tática. A estrutura deverá integrar as ações de diferentes setores da universidade, com comando unificado operacional envolvendo os departamentos de Prefeitura do Campus Universitário (PCU), DSM, DOP, Parque Ecológico, Vigilância, Brigada e Direções Regionais.

O planejamento prevê rotinas permanentes de prevenção, mesmo fora dos períodos de maior risco climático. Entre as medidas estão vistorias anuais nas instalações, com checklist obrigatório nos meses de julho e agosto, além de ações de manejo ambiental, como podas preventivas de árvores e revisão de para-raios, geradores e telas de proteção.

Também está previsto o monitoramento diário das condições meteorológicas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a Defesa Civil. O objetivo é identificar ameaças com antecedência e permitir a mobilização das equipes responsáveis.

El Niño amplia atenção para os próximos meses

As projeções para o El Niño também foram consideradas na elaboração do plano. O boletim NOAA CPC ENSO Strength Probabilities, de novembro de 2026, indica probabilidade superior a 79% de o fenômeno permanecer em intensidade forte a muito forte até o primeiro trimestre de 2027, com atenção especial para dezembro. Essa perspectiva integra a análise de riscos climáticos realizada pela UEM.

De acordo com a professora Cíntia Minaki, do Departamento de Geografia, a comissão inicialmente concentrou os estudos nos possíveis impactos do El Niño, mas ampliou o escopo para contemplar diferentes eventos climáticos extremos. A proposta é que o planejamento tenha caráter permanente e seja revisado periodicamente. Assim, a fonte da projeção fica identificada e a análise dos riscos pela UEM também fica contextualizada.

Protocolos para diferentes eventos climáticos

O Plano de Contingência Institucional para Eventos Climáticos Extremos estabelece os chamados Protocolos de Ação Emergencial (PAE), organizados conforme os principais riscos identificados pela universidade: vendavais, enxurradas, granizo, calor extremo e seca, incêndios e poeira.

A proposta é estabelecer procedimentos específicos para cada ocorrência, desde a identificação do risco até a mobilização das equipes e a adoção de medidas de proteção. O planejamento tem três objetivos centrais: proteger vidas, defender o patrimônio público e garantir a manutenção dos serviços essenciais da universidade.

O documento também estabelece quatro níveis de alerta, identificados por cores: verde (normal), amarelo (atenção), laranja (perigo) e vermelho (crítico). A classificação deverá orientar as decisões sobre o funcionamento dos campi e a manutenção ou suspensão das atividades acadêmicas e administrativas.

Conforme a gravidade da situação, as medidas poderão incluir operação normal das unidades, manutenção das aulas com equipes de prontidão, suspensão de atividades e cancelamento de aulas externas e turmas noturnas ou paralisação presencial total no campus atingido.

Prazos para avaliação dos danos

O planejamento também estabelece prazos obrigatórios para a comunicação e a avaliação das ocorrências após a passagem de um evento climático extremo. Os campi regionais deverão encaminhar uma notificação preliminar em até 12 horas. Em 48 horas, deverá ser preenchido um formulário rápido de levantamento dos danos por bloco.

O cronograma prevê ainda uma sessão de avaliação pós-evento em até dez dias e a elaboração de um relatório técnico final, com revisões dos procedimentos, em até 15 dias. A intenção é documentar os impactos, avaliar a resposta institucional e identificar eventuais ajustes necessários nos protocolos.

As propostas apresentadas à reitoria ainda serão submetidas aos trâmites internos de aprovação, com análise pelas comissões e instâncias competentes da universidade. Até a aprovação, as medidas ainda não têm caráter obrigatório para os campi.

Monitoramento meteorológico

A UEM conta com uma estrutura de monitoramento que poderá subsidiar a aplicação do plano. No campus-sede, a universidade mantém uma estação meteorológica automática, que completou 20 anos de instalação em novembro, além de uma estação climatológica convencional. A instituição possui uma série histórica de dados meteorológicos de Maringá superior a 46 anos.

Durante o tornado de novembro, a estação climatológica registrou uma rajada de vento de 96,8 km/h, entre 3h05 e 3h15 da madrugada.

Os campi de Diamante do Norte e Goioerê também contam com estações meteorológicas automáticas vinculadas ao INMET. A UEM mantém acordo de cooperação técnica com o órgão desde o final da década de 1970.

Os registros permitem acompanhar o comportamento climático da região, identificar a frequência de fenômenos extremos e produzir informações que auxiliem na tomada de decisões e no planejamento de medidas preventivas.